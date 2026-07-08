Σου έχουμε νέα: Η KIKO MILANO γιορτάζει 10 χρόνια iconic λάμψης με νέες limited edition αποχρώσεις του 3D Hydra Xtreme

Kαι με μια 90s-inspired καμπάνια με πρωταγωνίστρια την Emily Ratajkowski! It’s time to gloss up your life!

Πριν από δέκα χρόνια, ένα πραγματικό icon γεννήθηκε! Σήμερα, η KIKO MILANO, το Νο1 Make Up Brand της Ελλάδας, γιορτάζει μια δεκαετία γεμάτη 3D ενυδάτωση, iconic λάμψη και υπέροχη αίσθηση μέσα από μια νέα καμπάνια και με νέες limited edition αποχρώσεις, αναδεικνύοντας ένα από τα πιο αγαπημένα και εμβληματικά προϊόντα της: Tο No.1 lip gloss της KIKO MILANO, το 3D Hydra Lip Gloss.

Η δυναμική καμπάνια, εμπνευσμένη από τη glam αισθητική των 90s, ζωντανεύει μέσα από την Emily Ratajkowski — μοντέλο, ηθοποιό, συγγραφέα και ακτιβίστρια — που γίνεται το απόλυτο πρόσωπο του 3D Hydra κόσμου.

Ένα icon που εξελίσσεται συνεχώς

Από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του, το 3D Hydra Lip Gloss αγαπήθηκε παγκοσμίως χάρη στη multidimensional λάμψη και τη μοναδική αίσθηση που προσφέρει στα χείλη. Σήμερα, πωλείται ένα 3D Hydra Lip Gloss κάθε δευτερόλεπτο παγκοσμίως* και διατίθεται σε περισσότερες από 30 αποχρώσεις.

Τώρα, η KIKO MILANO με το μήνυμα “Gloss Up Your Life!” μας προσκαλεί να γιορτάσουμε το iconic lip gloss που επαναπροσδιόρισε την κατηγορία, παρουσιάζοντας παράλληλα νέες limited edition αποχρώσεις από την 3D Hydra Xtreme εκδοχή.

Η νέα 3D Hydra καμπάνια

Με έμπνευση από τη nostalgic glam αισθητική των fashion magazines των 90s, η νέα καμπάνια μεταφέρει τη λάμψη του 3D Hydra σε ένα hyper-real editorial σύμπαν, όπου τα λαμπερά juicy lips βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η Emily Ratajkowski δήλωσε: «Μου άρεσε πολύ που γιορτάσαμε τα 10 χρόνια του 3D Hydra μέσα από μια glossy editorial αισθητική — μου θύμισε τις iconic beauty εικόνες με τις οποίες μεγάλωσα. Θέλαμε να αποτυπώσουμε αυτή την ενέργεια με έναν πιο σύγχρονο και συνειδητό τρόπο. Είναι playful, δυναμικό και εκφράζει απόλυτα αυτό που αντιπροσωπεύει σήμερα το 3D Hydra»

Ο Marcelo Gutierrez, Global Make-up Artistry Creative Director της KIKO MILANO ο οποίος επιμελήθηκε και το make-up της καμπάνιας, ανέφερε: «Το 3D Hydra είναι ένα πραγματικό global icon και με τη νέα Xtreme εκδοχή θέλαμε να απογειώσουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη signature λάμψη, κάνοντάς τη πιο bold, juicy και εκφραστική από ποτέ.»

Introducing: 3D Hydra Xtreme Limited Edition

Για τον εορτασμό των 10 χρόνων 3D Hydra, η KIKO MILANO παρουσιάζει 5 νέες limited edition αποχρώσεις του 3D Hydra Xtreme: Tο νέο lip gloss με έντονο plumping effect, mirror-like 3D λάμψη και άμεση ενυδάτωση (+31,9% μετά από μία ώρα). Η limited edition συσκευασία σε lilac-to-orange gradient αποχρώσεις κάνει τη νέα συλλογή ακόμη πιο ξεχωριστή, ενώ οι 5 exclusive αποχρώσεις υπόσχονται να χαρίσουν μοναδικό glossy αποτέλεσμα.

10 χρόνια καινοτομίας στη φόρμουλα 3D Hydra

Με την αποκλειστική τεχνολογία 3D Lips Complex της KIKO MILANO, εμπλουτισμένη με θρεπτικά συστατικά και εκχύλισμα bidens pilosa — φυτική εναλλακτική της ρετινόλης — το 3D Hydra προσφέρει τρισδιάστατη ενυδάτωση και λάμψη που διαρκεί. Το αποτέλεσμα είναι άμεσο, με διάρκεια έως και 10 ώρες, ενώ με συνεχή χρήση τα χείλη δείχνουν ορατά πιο juicy και γεμάτα (+9% μετά από 28 ημέρες χρήσης).

Η ανάλαφρη, non-sticky υφή απλώνεται απαλά στα χείλη, χαρίζοντας ultra glossy αποτέλεσμα που αντανακλά το φως από κάθε γωνία. Με περισσότερες από 30 αποχρώσεις που λάμπουν σε κάθε σου λέξη, υπάρχει ένα 3D Hydra για κάθε απόχρωση της επιδερμίδας και κάθε στιλ.

* 1 προϊόν πωλείται κάθε δευτερόλεπτο παγκοσμίως (βάσει των συνολικών τεμαχίων πωλήσεων του 2025).

Οι νέες limited edition αποχρώσεις του 3D Hydra Xtreme είναι διαθέσιμες στο kikocosmetics.gr και στα φυσικά

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