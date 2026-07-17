Alta Moda: Tα Beauty Looks της νέας συλλογής Dolce & Gabbana αναδεικνύουν τη μοναδική κομψότητα των υφασμάτων

Εκεί όπου τα όνειρα μεταμορφώνονται σε ύλη, το κέντημα γίνεται μια ξεχωριστή γλώσσα και η ομορφιά βρίσκει την πληρέστερη έκφρασή της.

Κάθε χρόνο αναμένουμε με αγωνία να δούμε την έμπνευση και την δημιουργία των αγαπημένων μας οίκων, σε μόδα και ομορφιά. Φέτος, ο οίκος Dolce & Gabbana μάς εντυπωσίασε για ακόμη μια φορά με τις δημιουργίες του. Μέσα στον επιβλητικό χώρο του Radicepura, ενός βοτανικού πάρκου αφιερωμένου στην κουλτούρα του μεσογειακού τοπίου, ο οίκος αποκάλυψε τις δημιουργίες της νέας συλλογής Alta Moda.



Η αφήγηση ζωντανεύει μέσα από τη συνάντηση δύο συμβολικών και αλληλοσυμπληρούμενων παρουσιών: των θείων μορφών και των πιστών. Από τη μία πλευρά, ένας κόσμος που αιωρείται ανάμεσα στον μύθο και την αιωνιότητα· από την άλλη, η δύναμη των χειρονομιών, των τελετουργιών και των παραδόσεων, μέσα από τις οποίες η Σικελία τιμά καθημερινά τη λατρεία του υπέρτατου κάλλους.



Alta moda, the make up looks

Οι δημιουργίες της συλλογής Dolce&Gabbana Alta Moda συνοδεύονται από εμφανίσεις μακιγιάζ, σχεδιασμένες να αναδεικνύουν τη μοναδική τους κομψότητα, τον πλούτο των υφασμάτων και το όραμα που εμψυχώνει κάθε δημιουργία. Η επιδερμίδα απέκτησε μια φυσική, φωτεινή λάμψη χάρη στο Blueberry Nutri-Tint Hydra Glow & Fresh Skin Tint, στις αποχρώσεις 10N Light Medium, 31N Medium Deep και 11W Light Medium, ενώ διακριτικά σμιλεύτηκε με το Face & Eyes Match Lasting Bronzer & Eyeshadow Powder στις αποχρώσεις 01 Light, 05 Deep και 02 Light Medium. Για μια διακριτική πινελιά χρώματος, το Cheeks & Eyes Match Lasting Blush & Eyeshadow Powder εφαρμόστηκε στα ζυγωματικά στις αποχρώσεις 03 Hopeful Rose, 05 Wonderful Strawberry και 02 Joyful Peach. Το Look 1 ολοκληρώθηκε με το Everlift Luminizer Oil Infused Highlighter Powder, το οποίο χάρισε στην επιδερμίδα μια επιπλέον διάσταση φωτεινότητας και λάμψης. Το βλέμμα απέκτησε μεγαλύτερη ένταση με τη μάσκαρα Everfull XL Mascara 36H Extreme Volume & Lift, ενώ το Everink Liner 24H Precision Liquid Eyeliner χρησιμοποιήθηκε για να χαρίσει στα Looks 1 και 3 τη χαρακτηριστική γραμμή cat eye των Dolce&Gabbana.







Τα Looks 2 και 3 αναδείχθηκαν ακόμη περισσότερο με την παλέτα σκιών Ever Icon Eye Palette 10H Multi-Finish Day To Night Eyeshadows στις αποχρώσεις 03 Chrome Star και 01 Amber Venus.Για το Look 2, μια επιπλέον πινελιά λάμψης προστέθηκε με το It’s Lit! All Over Micro Highlighter στην απόχρωση 01 North Star, το οποίο εφαρμόστηκε στην εσωτερική γωνία των ματιών. Τα χείλη τονίστηκαν με το My Lip Overliner 8H Lasting Easy Glide Sculpting Lip Pencil στις αποχρώσεις 09 My Bright Red, 05 My Chocolate Brown και 08 My Devotion Red. Το αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε με το My Sculpt Satin Lasting Color & Hydration Lip Stylo στην απόχρωση My 25.12 για το Look 1, με μια διακριτική εφαρμογή του Everkiss Liquid Lip No Transfer Soft Matte Liquid Lipstick στην απόχρωση 410 Gratitude για το Look 2 και με το My Comfy Matte Instant Rich Color & Hydration Lip Stylo στην απόχρωση My 2018 για το Look 3.

Κάθε Look και μια έμπνευση!

