Hey,Beauty! × GRES: Η Σουζάνα Κεγγίτση μας μιλάει για το πιο φωτεινό collab του καλοκαιριού

Μια συνεργασία δύο αγαπημένων ελληνικών brands που γεμίζει το καλοκαίρι μας με χρώμα, λάμψη και ανεπιτήδευτη ομορφιά!

Η Σουζάνα Κεγγίτση και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, οι δύο σπουδαίες προσωπικότητες του Beauty & Fashion κόσμου ένωσαν τις ενέργειές τους και δημιούργησαν ένα προϊόν σε δύο φωτεινές αποχρώσεις που όλες χρειαζόμαστε αυτό το καλοκαίρι. Πρόκειται για τα δύο νέα Hey, Beauty! X Gres Plump & Glow Lip Jellies που με τα λαμπερά χρώματά τους μας μεταφέρουν σε καλοκαιρινούς προορισμούς και μας δημιουργούν τα πιο ανέμελα συναισθήματα. Η Σουζάνα Κεγγίτση μάς μίλησε για αυτή τη συνεργασία, συστήνοντάς μας στο δικό της Hey,Beauty! X Gres καλοκαίρι!







Πώς προέκυψε η ιδέα για το collab Hey,Beauty! × GRES;

Η ιδέα προέκυψε πολύ φυσικά. Με την Ηλιάνα μας συνδέει μια όμορφη φιλία πολλών χρόνων και πέρα από αυτό, μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για τα μικρά πράγματα που κάνουν την καθημερινότητα λίγο πιο όμορφη. Από την πρώτη στιγμή που δημιούργησε το Grés, είχαμε πει ότι κάποια στιγμή θα θέλαμε να κάνουμε κάτι μαζί. Όταν ετοίμαζε τη φετινή resort συλλογή της, μου έστειλε τα υφάσματα και τα prints. Μόλις τα είδα, μου δημιουργήθηκαν αμέσως εικόνες, μυρωδιές και αποχρώσεις. Ήταν η έμπνευση που χρειαζόμασταν για να δημιουργήσουμε δύο νέα Plump & Glow Lip Jellies που αποτυπώνουν αυτό το ανέμελο, φωτεινό και ανεπιτήδευτο καλοκαίρι που αγαπάμε και οι δύο.



Τι στοιχεία από το κάθε brand θέλατε να κρατήσετε σε αυτή τη συνεργασία;

Θέλαμε αυτή η συνεργασία να αποτυπώνει πραγματικά στοιχεία και από τα δύο brands. Από τo Hey,Beauty! κρατήσαμε την playful φιλοσοφία μας: εύχρηστα προϊόντα που προσφέρουν άμεσο αποτέλεσμα και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Από το Grés αντλήσαμε την καλοκαιρινή αισθητική, τη φρεσκάδα και αυτή την αίσθηση ανεμελιάς που αποπνέει η summer resort collection που εμπνευσμένη από το μεσογειακό καλοκαίρι. Θέλαμε το αποτέλεσμα να είναι μια φυσική ένωση των δύο κόσμων μας και όχι απλώς ένα λογότυπο πάνω σε ένα προϊόν.









Πόσο σημαντικές είναι σήμερα οι συνεργασίες ανάμεσα σε made in Greece brands;

Πιστεύω ότι σήμερα είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Όταν ελληνικά brands συνεργάζονται, δεν δημιουργούν απλώς ένα νέο προϊόν, δημιουργούν αξία, στηρίζουν ο ένας τον άλλον και δείχνουν ότι η δημιουργικότητα στην Ελλάδα μπορεί να εξελίσσεται μέσα από συνέργειες. Προσωπικά χαίρομαι πολύ όταν βλέπω επιχειρήσεις να λειτουργούν συμπληρωματικά αντί ανταγωνιστικά. Νομίζω ότι αυτό είναι το μέλλον.



Αν η συλλογή ήταν ένας καλοκαιρινός προορισμός, ποιος θα ήταν και γιατί;

Θα ήταν σίγουρα η Σίφνος. Έχει μια διακριτική κομψότητα χωρίς να προσπαθεί, είναι φωτεινή, ήρεμη και αυθεντική. Είναι από εκείνα τα μέρη που σε κάνουν να χαλαρώνεις και να νιώθεις όμορφα με τον εαυτό σου. Ακριβώς αυτό το συναίσθημα θέλαμε να μεταφέρει και η συλλογή.









Ποιο συναίσθημα θα ήθελες να έχει η κάθε γυναίκα που κρατάει στα χέρια της ένα από τα Lip Jellies της συλλογής;

Θα ήθελα να της φτιάχνει τη διάθεση. Να είναι ένα μικρό προϊόν που κάθε φορά που το χρησιμοποιεί της θυμίζει καλοκαίρι, ανεμελιά και αυτοπεποίθηση. Για μένα η ομορφιά δεν έχει να κάνει με την τελειότητα. Έχει να κάνει με το πώς νιώθεις όταν κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και χαμογελάς.



Ένα μυστικό ομορφιάς από μια beauty expert που τόσο λατρεύει ο κόσμος;

Αν έχω μάθει κάτι όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι δεν χρειάζεσαι δεκάδες προϊόντα. Χρειάζεσαι τα σωστά προϊόντα και συνέπεια. Και αν έπρεπε να δώσω μία μόνο συμβουλή, αυτή θα ήταν η συνέπεια στην ενυδάτωση και στην αντηλιακή προστασία. Ενυδατωμένη, προστατευμένη επιδερμίδα και καλά ενυδατωμένα χείλη κάνουν κάθε μακιγιάζ να δείχνει πιο όμορφο, πιο φρέσκο και πιο φυσικό. Πιστεύω πραγματικά ότι η λάμψη ξεκινάει πάντα από μια σωστή βάση.

Βρείτε τα νέα Plump & Glow Lip Jellies στο www.hey-beauty.gr και στο www.grescollection.com