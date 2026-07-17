Αυτά είναι τα πιο κολακευτικά χρώματα λιπ γκλος για μετά τα 50

Οι υφές και οι αποχρώσεις που αξίζουν μια θέσουν στο νεσεσέρ σου

Υπήρξε μια εποχή που τα λιπ γκλος θεωρούνταν αποκλειστικά συνδεδεμένα με τις beauty τάσεις των '90s και των 2000s. Σήμερα, όμως, έχουν επιστρέψει δυναμικά στη μόδα, κερδίζοντας μία θέση στο νεσεσέρ κάθε γυναίκας. Αν και πολλοί τα θεωρούν πιο νεανικά προϊόντα, στην πραγματικά αποτελούν αποτελούν must ακόμα και μετά τα 50, αφού μπορούν να κάνουν τα χείλη να δείχνουν πιο σαρκώδη σε μία εποχή που το κολλαγόνο φθίνει σημαντικά. Ποιες είναι όμως οι πιο κολακευτικές αποχρώσεις και τα φινιρίσματα, που θα καμουφλάρουν τα ψεγάδια της επιδερμίδας των χειλιών; Ιδού τα καλύτερα λιπ γκλος για μετά τα 50:

Οι πιο κολακευτικές αποχρώσεις λιπ γκλος για μετά τα 50

Μετά τα 50, οι πολύ σκούρες ή ιδιαίτερα ψυχρές αποχρώσεις μπορεί να κάνουν τα χείλη να δείχνουν μικρότερα. Στρέψου λοιπόν σε πιο «ζεστά» nude, φωτεινά κόκκινα, τροδακινί, κοραλί αλλά και pink nude, ενώ μην παραλείψεις να εντάξεις στη συλλογή σου κι ένα διάφανο γκλος, το οποίο μπορείς να χρησιμοποιείς σαν topper πάνω από κάθε κραγιόν.

Bonus Tips

-Με την πάροδο του χρόνου, τα χείλη γίνονται πιο ξηρά και χάνουν μέρος του φυσικού τους όγκου. Για αυτόν τον λόγο, αξίζει να επιλέγεις λιπ γκλος με περιποιητικά συστατικά που προσφέρουν άνεση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Συστατικά όπως το υαλουρονικό οξύ, τα φυτικά έλαια, το βούτυρο καριτέ, η βιταμίνη Ε και τα ενυδατικά λιπίδια βοηθούν τα χείλη να δείχνουν πιο λεία, απαλά και ελαστικά, ενώ παράλληλα χαρίζουν μια φυσική, υγιή λάμψη.

-Δοκίμασε λιπ γκλος με plumping ιδιότητες, προϊόντα δηλαδή με καψαΐκίνη ή τζίντζερ, τα οποία ενισχύουν την κυκλοφορία του αίματος στην περιοχή, κάνοντας έτσι τα χείλη να δείχνουν πιο juicy.

-Απόφυγε τα γκλος με υπερβολικά μεγάλα glitter σωματίδια και προτίμησε συνθέσεις με διακριτικό shimmer ή ένα φυσικό γυαλιστερό φινίρισμα που αντανακλούν όμορφα το φως και δείχνουν πιο κομψά.

-Μπορείς να φορέσεις το λιπ γκλος, είτε μόνο του, είτε σε συνδυασμό με το αγαπημένο σου lip liner. Αν θέλεις ωστόσο ένα καλύτερα ορισμένο, πιο έντονο αποτέλεσμα, τότε δεν έχεις παρά να εφαρμόσεις το αγαπημένο σου κραγιόν κι έπειτα το γκλος στο κέντρο των χειλιών για να τα κάνεις να δείχνουν πιο ζουμερά και νεανικά.