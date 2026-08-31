Το νέο άρωμα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις

Ο οίκος Guerlain παρουσιάζει το νέο L’Heure Bleue

Η ιστορία του L’Heure Bleue ξεκινά στο Παρίσι το 1912, όταν ο Jacques Guerlain, διασχίζοντας την Pont-Neuf, μαγεύτηκε από τη μπλε ώρα πάνω από τον Σηκουάνα και θέλησε να αιχμαλωτίσει όχι το τοπίο, αλλά το συναίσθημα της στιγμής μέσα σε ένα άρωμα. Σήμερα, περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, η Delphine Jelk, Guerlain Director of Perfume Creation, επαναπροσεγγίζει αυτή την έμπνευση μέσα από το νέο L’Heure Bleue.

Από τις πρώτες κιόλας στιγμές, το L’Heure Bleue γοητεύει και μαγεύει. Μια οζονική συμφωνία, αποπνέει τη φρεσκάδα μιας ανάσας καθαρού αέρα - σαν ο ουρανός να έχει αγγίξει μαγικά την επιδερμίδα. Αντανακλά τη δροσιά της μπλε ώρας, όταν ο ήλιος δύει, παίρνοντας μαζί του τη ζέστη της ημέρας, και το σώμα ανατριχιάζει. Στην καρδιά του βρίσκεται ένας συνδυασμός ίριδας και άνθους πορτοκαλιάς. Μια νοσταλγική απαλότητα σε παστέλ αποχρώσεις, απέραντη σαν τις υποσχέσεις του ουρανού. Η εκλεκτή, διακριτικά πουδρένια ίριδα ενσωματώνεται τόσο σε μορφή βουτύρου - για την πλούσια, αισθησιακή υφή της - όσο και σε μορφή εκχυλίσματος, μέσα από μια ειδικά σχεδιασμένη διαδικασία που αποκαλύπτει μια πρωτόγνωρη, πιο φρέσκια και αέρινη όψη της. Το άνθος πορτοκαλιάς χαρίζει μια καταπραϋντική φωτεινότητα, λουσμένη στο φως του ήλιου. Αυτό το ντουέτο εμβληματικών συστατικών του οίκου Guerlain συνθέτει μια τρυφερή και λαμπερή καρδιά.

Με έντονο και περιβάλλοντα χαρακτήρα, το L’Heure Bleue αποκαλύπτει την ομορφιά ενός ακόμη εμβληματικού συστατικού του οίκου Guerlain: της βανίλιας. Συνδυάζοντας gourmand πτυχές με ξυλώδεις νότες, αυτό το πολύτιμο στοιχείο της αρωματικής παλέτας του οίκου συναντά το Ambroxan, ένα μόριο του οποίου το άρωμα θυμίζει την ίδια την επιδερμίδα. Οικείο αλλά ταυτόχρονα δυναμικό, το L’Heure Bleue αιχμαλωτίζει το συναίσθημα μιας στιγμής έξω από τον χρόνο.

Το μπουκάλι του L’Heure Bleue αναπαράγει τη μορφή του περίφημου μπουκαλιού σε σχήμα «ανεστραμμένης καρδιάς», το οποίο δημιουργήθηκε το 1912 για τη σύνθεση του Jacques Guerlain. Ένα θρυλικό αντικείμενο, σχεδιασμένο από τον Georges Chevalier, σχεδιαστή του γαλλικού οίκου κρυστάλλων Baccarat και δεξιοτέχνη της Art Nouveau. Εμβληματικό κομμάτι της κληρονομιάς του οίκου, το μπουκάλι της ανεστραμμένης καρδιάς οφείλει το όνομά του στο κοίλο πώμα του. Ένα τεχνικό επίτευγμα, του οποίου η μορφή αποκαλύπτει την αγάπη του οίκου για τον Ρομαντισμό και την ποίηση, ενώ παράλληλα εκφράζει την τόλμη του να ανατρέπει τα προφανή.

Παρότι αποτελεί έναν αδιαμφισβήτητο φόρο τιμής σε αυτό το εμβληματικό αντικείμενο, το μπουκάλι του L’Heure Bleue ξεχωρίζει αμέσως χάρη στη λάκα του. Μια πρωτόγνωρη διαβάθμιση μπλε τόνων παραπέμπει στις λεπτές μεταβολές του ουρανού, μετέωρου ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Τα χρυσαφένια γράμματα που σχηματίζουν το όνομα «L’Heure Bleue» μοιάζουν να χορεύουν, ζωντανεύοντας τη μαγεία αυτών των λίγων στιγμών που θέτουν το σώμα και το πνεύμα σε κίνηση.

Σμιλεμένο σαν κόσμημα, το μπουκάλι του L’Heure Bleue αναδεικνύει τη μοναδικότητά του έως και την παραμικρή λεπτομέρεια: οι εκλεπτυσμένες ακμές και η λοξότμητη βάση το διαφοροποιούν από τον προκάτοχό του. Πάνω από τον χρυσό λαιμό του, ένας μπλε δακτύλιος με ανάγλυφη υφή θυμίζει πολύτιμο κόσμημα. Ένα πολύτιμο αντικείμενο, σχεδιασμένο ώστε να επαναγεμίζεται και να αντέχει στον χρόνο.

Με αφορμή το λανσάρισμα του νέου εμβληματικού γυναικείου αρώματος του οίκου Guerlain, το Rouge G παρουσιάζει τρεις θήκες-κοσμήματα limited edition. Με εφέ σμάλτου για τη Bleu Iconique, ύφασμα με διακοσμητικό μοτίβο και χρυσές λεπτομέρειες για τη Bleu Rêverie και διαβάθμιση από λαμπερά κρύσταλλα για τη Bleu Astral, οι θήκες μπορούν να συνδυαστούν ελεύθερα με τις 48 satin ή velvet matte αποχρώσεις της συλλογής. Συνδυάζοντας χρυσούς και μπλε τόνους, μεταφέρουν την ποίηση του L’Heure Bleue στον κόσμο του μακιγιάζ του οίκου.