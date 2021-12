Αυτά είναι τα μεγαλύτερα makeup trends για το 2022

Το 2022 πλησιάζει και είναι μία τέλεια ευκαιρία για να κάνουμε ένα restart και να τολμήσουμε αλλαγές που ενδεχομένως κρύβαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Και μιας και οι στόχοι καριέρας απαιτούν περισσότερο χρόνο, τι θα λέγατε να ξεκινήσετε από κάτι πιο άμεσο, όπως τη beauty ρουτίνα σας;

Οι νέες hot τάσεις στο μακιγιάζ που θα μας απασχολήσουν το νέο έτος είναι εδώ και εσείς δεν έχετε παρά να αντλήσετε όση έμπνευση χρειάζεστε.

Μπορεί το 2021 να μην ήταν η καλύτερη εποχή για το μακιγιάζ αλλά η χρονιά που έρχεται, θα είναι γεμάτη τολμηρές αποχρώσεις και οι λάμψεις θα έχουν τον πρώτο λόγο. Με λίγα λόγια θα επιστρέψουν όλα όσα μας έλειψαν και νοσταλγούσαμε.

Είστε έτοιμες για μια beauty ανανέωση; Δείτε τις παρακάτω top τάσεις που θα βρίσκονται παντού γύρω σας τους επόμενους μήνες.

Glossy makeup

Το συγκεκριμένο look αναζητήθηκε περισσότερο στα social media και φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει και το 2022. Οι glossy υφές έκαναν δυναμικό comeback, από τα χείλη, τις σκιές καθώς και τα προϊόντα για την επιδερμίδα. Let your skin glow!

Purple Blush

To ΤikTok δημιούργησε νέα trends και ένα από αυτά είναι το μωβ ρουζ. Ναι καλά διαβάσατε μία τόση ιδιαίτερη απόχρωση κέρδισε έδαφος και άφησε πίσω τις κλασικές επιλογές όπως ροζ και ροδακινί. Η μωβ απόχρωση δημιουργεί ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα και σύμφωνα με τους makeup artists το μωβ όπως λένε χαρακτηριστικά είναι το νέο ροζ.

Statement Eyes

Το τολμηρό μακιγιάζ των ματιών είναι και αυτό ανάμεσα στα κορυφαία trends. Δοκιμάστε τόσο το κλασικό cat-eye look με λεπτή γραμμή στις ρίζες των βλεφάρων, αλλά και ένα έντονο look με eyeliner να καλύπτει το άνω βλέφαρο. Έντονες, γραφιστικές γραμμές με χρώματα όπως το hot pink, το κίτρινο, μπλε θα γίνει ίσως η νέα beauty εμμονή.

Έντονα χείλη

Τα έντονα χείλη (επιτέλους) είναι μία από τις πιο hot τάσεις της νέας χρονιάς και ο συνδυασμός θα είναι ένας: natural δέρμα με έντονα χείλη. Υιοθετήστε ένα πιο minimal μακιγιάζ και αφήστε τα χείλη σας να είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του προσώπου σας.

Τα λεπτά φρύδια επιστρέφουν

Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες σεζόν έχουμε δει να επιστρέφουν πολλά beauty trends από τα 90s και όλα δείχνουν ότι υπάρχει χώρος και για τα λεπτά φρύδια. Η Bella Hadid λατρεύει το στιλ των 90s και το επιβεβαιώνει τόσο από τα outfits που επιλέγει όσο και από τα φρύδια της. Έχει υιοθετήσει εδώ και καιρό τα λεπτά φρύδια και δείχνει τον δρόμο στις τολμηρές.

