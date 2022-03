Oscars 2022: Τα εκθαμβωτικά beauty looks που ξεχωρίσαμε στο κόκκινο χαλί

Τα ωραιότερα beauty looks στο κόκκινο χαλί της μεγαλύτερης βραδιάς του κινηματογράφου.

Η 94η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ είναι γεγονός και εμείς δεν έχουμε παρά να πάρουμε έμπνευση από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις των αγαπημένων μας σταρ στο πιο ανατρεπτικό μέχρι σήμερα, red carpet. H πιο λαμπερή βραδιά του κινηματογράφου και του Hollywood δεν ήταν αυτό που περιμέναμε, είχε όμως μερικές υπέροχες δημιουργίες και εντυπωσιακά looks που κράτησαν τη λάμψη ζωντανή.

Έπειτα από τρία χρόνια, η διοργάνωση βρίσκει σιγά σιγά τους κανονικούς ρυθμούς της αφού επέστρεψε στο Dolby Theatre στο Los Angeles, με τρεις παρουσιάστριες, την Amy Schumer, τη Regina Hall και τη Wanda Sykes.

Εφόσον λοιπόν έχουμε καταγράψει τους μεγάλους νικητές της βραδιά και τα outfits που ξεχώρισαν, ήρθε η στιγμή να κάνουμε και το ανάλογο focus στα beauty looks των διάσημων γυναικών.

Η μόδα πάντα καταφέρνει να ξεχωρίσει στο κόκκινο χαλί αλλά τόσο το μακιγιάζ όσο και τα μαλλιά συμπληρώνουν μοναδικά κάθε glam outfit και αξίζει να κάνουμε zoom στις λεπτομέρειες. Πριν κάνετε scroll down και δείτε τα ωραιότερα beauty looks να σας δώσουμε ένα hint – το Old Hollywood και η νοσταλγία μιας άλλης εποχής ήταν η κυρίαρχη έμπνευση των experts για τις λαμπερές εμφανίσεις.

Απολαύστε τα καλύτερα beauty looks των φετινών Όσκαρ και επιλέξτε το δικό σας αγαπημένο! Εμείς πάντως έχουμε να πούμε: Zendaya for the win! (για ακόμη μία φορά)

Naomi Scott

Ξεχωρίσαμε το cool wet look και το φυσικό μακιγιάζ που τόνισε υπέροχα τα όμορφα χαρακτηριστικά της.

Jessica Chastain

Τόσο το μακιγιάζ της (με πρωταγωνιστή το βλέμμα) όσο και τα μαλλιά της άξιζαν ένα Όσκαρ! Εντάξει για την ερμηνεία της το πήρε τελικά, αλλά απλά λέμε.

Lupita Nyong’o

Το ιδιαίτερο και signature χτένισμά της και η χρυσή σκιά που συνδύασε με το φορεμά της, την έβαλαν στη λίστα με τα ωραίοτερα beauty looks της βραδιάς.

Zendaya

Αναμφίβολα το πιο φρέσκο look των βραβείων. Επέλεξε μια μεταλλική ασημένια σκιά και glossy χείλη για να ολοκληρώσει την εμφανισή της.

Nicole Kidman

Φόρεσε το κόκκινο κραγιόν υπέροχα και το χαμηλό σινιόν της έκανε ακόμη πιο κομψό το look της.

Zoë Kravitz

Το beauty look της είχε έμπνευση από την θρυλική Audrey Hepburn και της ταίριαζε μοναδικά!

Penélope Cruz

Το smokey eye look της τόνισε το βλέμμα της και την έκανε ακόμη πιο γοητευτική.

Mila Kunis

Μια λέξη αρκεί για να περιγράψει το look της - ρομαντισμός. Τις αποχρώσεις του ροζ είχε τόσο το μακιγιάζ της όσο και το φόρεμά της, χαρίζοντας μία από τις ωραιότερες στιγμές της στο κόκκινο χαλί.

Jennifer Garner

Η βασίλισσα του no makeup- makeup look ήταν η Jennifer Garner και μας έδειξε ότι η φυσική ομορφιά έχει θέση πάντα στο κόκκινο χαλί.