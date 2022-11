CFDA Awards 2022: Τα ωραιότερα beauty looks της βραδιάς

Δείτε τα πιο εντυπωσιακά beauty looks της διοργάνωσης

Τα CFDA Awards 2022 πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ γιορτάζοντας για άλλη μια χρονιά τους Αμερικανούς fashion designers που κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τα brands τους.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μανχάταν, ενώ την τιμητική τους είχαν καλεσμένοι όπως η Gigi Hadid, η Irina Shayk και η Julia Fox, οι οποίες κατάφεραν να ξεχωρίσουν και στο λευκό χαλί. Η χθεσινή βραδιά ήταν αφιερωμένη στον σχεδιαστή Virgil Abloh, ο οποίος έφυγε πέρσι τον Νοέμβριο από την ζωή, στον στυλίστα Law Roach, αλλά και στον Andrew Bolton.

Οι stars πόζαραν με εντυπωσιακά outfits αλλά και με μοναδικά beauty looks. Eμείς ξεχωρίσαμε από το natural makeup look της Irina Shayk μέχρι το εκκεντρικό κραγιόν της Gigi Hadid που προβλέπεται να γίνει το επόμενο μεγάλο trend της σεζόν.

Gigi Hadid

Λατρεύει να δοκιμάζει πρώτη όλα τα beauty trends και το συγκεκριμένο beauty look είναι η απόδειξη! Επέλεξε την απόλυτη γκρι απόχρωση στα χείλη της που έγινε αμέσως τάση.

Irina Shayk

Η Irina εμφανίστηκε με ένα natural makeup look που κέρδισε τις εντυπώσεις και μας θύμισε ότι η απλότητα είναι μια διαχρονική αξία.

Katie Holmes

Η Holmes επέλεξε ένα χαμηλό updo ενώ κράτησε σε ήσυχους τόνους το μακιγιάζ της με πρωταγωνιστή τα καφέ χείλη της. Τόσο chic και glam!

Amanda Seyfried

To glam old Hollywood είναι συνώνυμο με το όνομα της Seyfried και της ταιριάζει μοναδικά αυτή η αισθητική. To κόκκινο κραγιόν δείχνει συγκλονιστικό στα χείλη της.

Vanessa Hudgens

Η Hudgens ποζάρει πιο sexy από ποτέ στον φακό και ξεχωρίζουμε τα sleek μαλλιά της αλλά και το smoky eye σε μπεζ αποχρώσεις.

Julia Fox

Θέλει πάντα να ξεχωρίζει και να κάνει τη διαφορά σε κάθε της εμφάνιση. Αυτή τη φορά εμφανίστηκε με γκρίζα μαλλιά, bleached brows, λευκή σκιά στα μάτια και έμοιαζε με ένα παραμυθένιο εξωτικό.