Sienna Miller: Aυτό είναι το κραγιόν που δεν λείπει ποτέ από την τσάντα της

Δείτε τι έχει στη τσάντα της η Sienna Miller

Η Sienna Miller έχει φορέσει μερικούς από τους πιο διάσημους σχεδιαστές στον κόσμο, έχει περπατήσει στα περισσότερα κόκκινα χαλιά (Oscars, Κάννες, Fashion Week, κλπ) και έχει υπάρξει μούσα πολλών καλλιτεχνών του χώρου. Πράγμα που σημαίνει πως το στιλ της και η προσωπική της αισθητική ξεχωρίζουν.

Η ίδια λατρεύει το casual look και με βεβαιότητα θα λέγαμε ότι είναι άξια εκπρόσωπός του. Είναι υπέρμαχος του «less is more» όχι μόνο στα καθημερινά της outfits αλλά και στο μακιγιάζ της. Πρόσφατα, συμμετείχε στην εκπομπή της Vogue « In The Bag» και μας έδειξε τι έχει στην τσάντα της.

Η αγαπημένη ηθοποιός εκτός από τα πλέον απαραίτητα, δεν αποχωρίζεται μια κορδέλα για τα μαλλιά, τα eye patches της για τις δύσκολες ημέρες που νιώθει κουρασμένη, την κρέμα χεριών της αλλά το αγαπημένο της κραγιόν. Εμείς θα σταθούμε στη nude απόχρωση κραγιόν που δεν λείπει ποτέ από τη τσάντα της και μάλιστα μοιράστηκε και ένα χρήσιμο tip μαζί μας.

Αφού εφάρμοσε το κραγιόν στα χείλη της, δήλωσε ότι λατρεύει τις «ήσυχες» αποχρώσεις, και μπροστά στη κάμερα τοποθέτησε λίγο από το κραγιόν στα μάγουλά της και στο καπάκι των ματιών της, χαρίζοντας έτσι μια φρεσκάδα σε όλο της το πρόσωπο.

Φυσικά, δεν παρέλειψε να μιλήσει και για κάτι επαγγελματικό που ετοιμάζει και σχετίζεται με τον κόσμο της ομορφιάς. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα δημιουργήσει το δικό της skincare brand και ανυπομονεί (και εμείς μαζί της!).