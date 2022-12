H Jenna Ortega ήταν beauty icon και πριν το "Wednesday"- Έχουμε τις αποδείξεις

Είναι το πρόσωπο των ημερών αφού με το μοναδικό της look κατάφερε να γίνει viral

Η Jenna Ortega είναι το πιο πολυσυζητημένο πρόσωπο των τελευταίων εβδομάδων αφού μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία «Wednesday» του Netflix κατάφερε να μας εντυπωσιάσει τόσο με το υποκριτικό της ταλέντο όσο και με το ιδιαίτερο goth στιλ της.

Απέκτησε 10 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram μέσα σε μια εβδομάδα και οι fans της δεν σταμάτησαν να μιμούνται τα beauty looks της στα social media. Η επίδρασή της είναι τόσο μεγάλη που το κραγιόν, το οποίο φορούσε στην πρεμιέρα της ταινίας, έγινε αμέσως viral και μάλιστα εξαντλήθηκε αμέσως, (ήταν MAC, Cosmetics Nightmoth Lip Pencil ).

Η Ortega έκανε το ντεμπούτο της στην τηλεοπτική εκπομπή "Rob" το 2012, συνέχισε να εμφανίζεται στις ταινίες "Insidious 2", "Jane the Virgin" και "Stuck in the Middle". Παρόλο που περνούσε από διάφορες αλλαγές το στιλ της, η Ortega υπηρέτησε μερικά υπέροχα beauty looks.

Aν έχετε κι εσείς εμμονή με την "Wednesday", ήρθε ή ώρα να σας αποδείξουμε ότι η Ortega ήταν ανέκαθεν ένα beauty icon.

Δείτε παρακάτω τις καλύτερες στιγμές για τα μαλλιά και το μακιγιάζ της Jenna Ortega και πάρτε έμπνευση για τα δικά σας looks:



Wispy Bangs

Indie Sleaze Eye Makeup

Curtain Bangs

Curly Hair

Red lips