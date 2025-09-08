Blurred lips: Το Κ-beauty trend που κάνει τα χείλη να δείχνουν ακαταμάχητα

Ένας νέος τρόπος εφαρμογής του κραγιόν που χαρίζει σαγηνευτική όψη στα χείλη

Αν μέχρι τώρα το απόλυτα καθαρό περίγραμμα στα χείλη ήταν ο «κανόνας» του μακιγιάζ, η Κορέα έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα με μια πιο ανεπιτήδευτη, αλλά εξίσου σαγηνευτική πρόταση. Τα blurred lips, ή αλλιώς το εφέ «θολωμένων χειλιών», είναι η νέα τεχνική που έχει κατακτήσει το TikTok, το Instagram και φυσικά τα catwalks, παροτρύνοντάς μας να ξεχάσουμε για λίγο το lip liner.



Blurred lips

Τα blurred lips έχουν κάτι το απίστευτα φρέσκο και νεανικό. Το χρώμα απλώνεται κυρίως στο κέντρο των χειλιών και σβήνει απαλά προς τις άκρες, δημιουργώντας ένα “soft focus” εφέ. Το αποτέλεσμα θυμίζει το φυσικό χρώμα που αποκτούν τα χείλη μετά από ένα φιλί ή μετά από το δάγκωμα μούρων, κι αυτό είναι που τα κάνει τόσο ακαταμάχητα.

Πίσω από αυτή την τεχνική κρύβεται μια απλή αλλά ιδιοφυής ιδέα: όταν το περίγραμμα δεν είναι αυστηρά καθορισμένο, τα χείλη δείχνουν πιο γεμάτα και ζουμερά. Χωρίς fillers, χωρίς κόπο, μόνο με λίγες κινήσεις του δαχτύλου.



Πώς να υιοθετήσεις το trend

Ξεκίνα προετοιμάζοντας τα χείλη με ένα ενυδατικό balm. Παράλειψε το μολύβι και εφάρμοσε το κραγιόν σου από μέσα προς τα έξω, εστιάζοντας το χρώμα στις εσωτερικές περιοχές. Στη συνέχεια, είτε χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σου, είτε μία μπατονέτα, θόλωσε τις άκρες για ένα φυσικό, απαλό αποτέλεσμα.