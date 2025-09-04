Lip oil: Το must-have προϊόν για περιποιημένα και λαμπερά χείλη

Το lip oil «γεφυρώνει» το κενό ανάμεσα στο skincare και το μακιγιάζ

Τα τελευταία χρόνια, η βιομηχανία της ομορφιάς στρέφεται όλο και περισσότερο σε προϊόντα που συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά του makeup με τα οφέλη του skincare. Στο επίκεντρο αυτής της τάσης βρίσκονται τα lip oils, τα οποία δεν αποτελούν απλώς μια εναλλακτική εκδοχή του lip gloss, αλλά ένα προϊόν ομορφιάς που επαναπροσδιορίζει τη λάμψη στα χείλη. Οι μεγαλύτεροι οίκοι ομορφιάς έχουν ήδη λανσάρει τις δικές τους εκδοχές lip oil, ενώ το TikTok και το Instagram κατακλύζονται από beauty reviews που τα αποθεώνουν.



Lip oil vs Lip gloss

Το lip gloss έχει γράψει τη δική του ιστορία στα ’90s και τα ’00s, προσφέροντας εκρηκτική λάμψη στα χείλη, αλλά συχνά αφήνοντας την αίσθηση της κολλώδους υφής. Το lip oil, αντίθετα, έρχεται με μια νέα προσέγγιση ως προς τη σύνθεση: πιο λεπτόρρευστη, πιο άνετη και με φόρμουλα εμπλουτισμένη με φυτικά έλαια. Αν το gloss «ντύνει» τα χείλη με γυαλάδα, το lip oil τα περιποιείται εκ των έσω, αφήνοντας μια πιο φυσική, διάφανη λάμψη που θυμίζει your lips but better.

IG @lovisabarkman





Τα οφέλη του lip oil για τα χείλη

Με συστατικά όπως τα έλαια jojoba, argan ή coconut, το lip oil προσφέρει βαθιά ενυδάτωση στα χείλη και άμεση αίσθηση άνεσης. Οι φόρμουλες συχνά περιέχουν επίσης βιταμίνες και αντιοξειδωτικά συστατικά, που προστατεύουν τα χείλη από την ξηρότητα και τις περιβαλλοντικές επιθέσεις. Το lip oil εφαρμόζεται μόνο του για ένα φυσικό look, πάνω από το κραγιόν για επιπλέον λάμψη, ή ακόμα και ως βραδινή θεραπεία.Δεν κολλάει, δεν βαραίνει, και χαρίζει αίσθηση ελαστικότητας και φρεσκάδας.



Beauty editor’s favourites



IG @lovisabarkman

Guerlain KissKiss Bee Glow Oil, στην απόχρωση 809 Lavender Glow – Βρες το εδώ

Haus Labs by Lady Gaga PhD Hybrid Lip Oil, στην απόχρωση Primary – Βρες το εδώ

Yves Saint Laurent Loveshine Plumping Lip Oil Gloss, στην απόχρωση 7 Strawberry Star – Βρες το εδώ

