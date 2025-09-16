Microblading vs Microshading: Ποια μέθοδο να επιλέξεις για να βελτιώσεις το φυσικό σχήμα των φρυδιών σου;

Και οι δύο τεχνικές ημιμόνιμου μακιγιάζ προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα, το ζητούμενο είναι να βρεις εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στο προσωπικό σου στυλ

Καθώς βρίσκουμε ξανά τους ρυθμούς της καθημερινότητας, μετά το καλοκαίρι και επαναφέρουμε τη makeup ρουτίνα μας για να δείχνουμε φρέσκες και λαμπερές από το πρωί στο γραφείο, μέχρι αργά το απόγευμα που επιστρέφουμε σπίτι, κοιτάζοντας στον καθρέφτη το πρόσωπό μας, εστιάζουμε στα φρύδια. Τα καλοσχηματισμένα φρύδια πλαισιώνουν τα μάτια και δίνουν ένταση και συμμετρία στις εκφράσεις του προσώπου μας. Όταν το μολύβι φρυδιών και τα gel δεν επαρκούν για να προσφέρουν το αποτέλεσμα που επιθυμούμε, οι ημιμόνιμες τεχνικές μακιγιάζ microblading και microshading γίνονται οι πιο δημοφιλείς επιλογές. Αλλά ποια είναι η κατάλληλη για κάθεμια από εμάς;

Microblading

Το microblading είναι μια ημιμόνιμη τεχνική μακιγιάζ που μιμείται την όψη που έχουν οι φυσικές τρίχες των φρυδιών. Με τη χρήση μιας λεπτής λεπίδας που αποτελείται από μικροσκοπικές βελόνες, ο brow expert «χαράσσει» μικρές γραμμές στην επιδερμίδα και τις γεμίζει με χρωστική. Το αποτέλεσμα είναι φρύδια που μοιάζουν απόλυτα φυσικά. Είναι δανικό για όσες έχουμε αραιά φρύδια ή κενά. Ταιριάζει σε κανονικές έως ξηρές επιδερμίδες, καθώς σε λιπαρά δέρματα η χρωστική ενδέχεται να «σβήνει» πιο γρήγορα ή να απλώνει.

IG @maralafontan

Microshading

Το microshading, γνωστό και ως "ombre brows", χρησιμοποιεί τεχνική σκίασης για να δημιουργήσει ένα πιο «γεμάτο» αποτέλεσμα στα φρύδια. Ο brow expert εφαρμόζει τη χρωστική, δημιουργώντας απαλά "dotting" ή σκίαση που θυμίζει εφέ πούδρας. Το αποτέλεσμα είναι soft, καλοσχηματισμένα φρύδια με ομοιόμορφο χρώμα, που θυμίζουν μακιγιάζ. Ταιριάζει σε όλους τους τύπους επιδερμίδας, ακόμα και λιπαρές, καθώς η τεχνική διαρκεί περισσότερο και δεν αλλοιώνεται εύκολα.

IG @maralafontan

Microblading vs Microshading

Η επιλογή ανάμεσα σε microblading και microshading εξαρτάται από τον τύπο του δέρματός μας, το στυλ των φρυδιών που ταιριάζει με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου μας και φυσικά τον τρόπο ζωής μας. Όποια τεχνική κι αν επιλέξουμε, φροντίζουμε να απευθυνθούμε σε πιστοποιημένο επαγγελματία, να κάνουμε patch test για αλλεργίες και να τηρήσουμε τις οδηγίες περιποίησης μετά τη συνεδρία.