Τα αρώματα που επαναπροσδιορίζουν την ανδρική κομψότητα αυτό το φθινόπωρο

Κάθε άρωμα αφηγείται μια ιστορία, με χαρακτήρα

Η νέα σεζόν φέρνει μαζί της μια ανανεωμένη παλέτα αρωμάτων που «μιλούν» στη σύγχρονη ανδρική αισθητική. Τα αρώματα δεν αποτελούν απλώς μια λεπτομέρεια στο καθημερινό στυλ, αλλά έναν αθόρυβο τρόπο να εκφράσει κανείς την προσωπικότητά του. Οι οίκοι υψηλής αρωματοποιίας παρουσιάζουν δημιουργίες που ισορροπούν ανάμεσα στη φρεσκάδα και τη δυναμική ένταση, αποτυπώνοντας τη νέα φιλοσοφία της αυθεντικότητας, της αυτοπεποίθησης και της διακριτικής πολυτέλειας.

Beauty editor’s favourites

IG @jessideoliveira

Kilian Paris, The Liquors, Angels' Share Paradis Extrait de Parfum – Βρες το εδώ



Creed Millesime Aventus Eau de Parfum – Βρες το εδώ



Terre d'Hermès Eau de Parfum Intense – Βρες το εδώ



BOSS Bottled Beyond Eau de Parfum – Βρες το εδώ



Trussardi Primo Eau de Parfum – Βρες το εδώ

