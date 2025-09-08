Τα αρώματα που επαναπροσδιορίζουν την ανδρική κομψότητα αυτό το φθινόπωρο
Αλεξάνδρα Τρύφωνος
8 Σεπτεμβρίου 2025
Η νέα σεζόν φέρνει μαζί της μια ανανεωμένη παλέτα αρωμάτων που «μιλούν» στη σύγχρονη ανδρική αισθητική. Τα αρώματα δεν αποτελούν απλώς μια λεπτομέρεια στο καθημερινό στυλ, αλλά έναν αθόρυβο τρόπο να εκφράσει κανείς την προσωπικότητά του. Οι οίκοι υψηλής αρωματοποιίας παρουσιάζουν δημιουργίες που ισορροπούν ανάμεσα στη φρεσκάδα και τη δυναμική ένταση, αποτυπώνοντας τη νέα φιλοσοφία της αυθεντικότητας, της αυτοπεποίθησης και της διακριτικής πολυτέλειας.
