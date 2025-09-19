Τα powder foundation που χαρίζουν αψεγάδιαστη όψη στο δέρμα σε χρόνο dt
Αλεξάνδρα Τρύφωνος
19 Σεπτεμβρίου 2025
Όταν πρόκειται για τη βάση του μακιγιάζ, η επιλογή του κατάλληλου foundation είναι καθοριστική. Μεταξύ των liquid, των stick και των mousse υφών, το foundation σε μορφή powder (πούδρας) έχει αρχίσει να βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς προσφέρει κάλυψη με φυσικό φινίρισμα με μια μόνο κίνηση.
Το powder foundation αποτελεί ιδανική επιλογή για λιπαρές και μεικτές επιδερμίδες. Η πούδρα έχει την ικανότητα να απορροφά τη λιπαρότητα και να αφήνει ένα ματ τελείωμα που διαρκεί. Αφήνει ελαφριά αίσθηση στην επιδερμίδα, χωρίς να τη βαραίνει και η κάλυψή του «χτίζεται» ανάλογα με το makeup look που θέλουμε να επιτύχουμε.
Beauty editor’s favourites
Shiseido Synchro Skin Self Refreshing Powder Foundation – Απόκτησέ το εδώ
Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation – Απόκτησέ το εδώ
MAC Cosmetics Studio Fix Powder Plus Foundation – Απόκτησέ το εδώ
Sweed Miracle Powder – Απόκτησέ το εδώ
Kylie Cosmetics Natural Blur Powder Foundation – Απόκτησέ το εδώ
