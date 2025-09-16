Πώς να αποτρέψεις την ξηρότητα του δέρματος κατά την εφαρμογή του foundation

Για ένα αψεγάδιαστο μακιγιάζ

Η δημιουργία μιας αψεγάδιαστης βάσης μακιγιάζ δεν αφορά μόνο στην επιλογή του καταλληλότερου προϊόντος για την επιδερμίδα μας. Είναι αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης φροντίδας που ξεκινά πολύ πριν από το πρώτο πέρασμα του πινέλου. Ένα foundation μπορεί να γίνει ο καλύτερός μας σύμμαχος για να αναδείξουμε την καλύτερη εκδοχή της επιδερμίδας μας, αλλά αν το δέρμα μας είναι αφυδατωμένο, η εφαρμογή μπορεί να τονίσει ξηρά σημεία και λεπτές γραμμές. Ποια είναι τα βήματα για άψογη εφαρμογή;

IG @emilietommerberg





Skin prep

Η ενυδάτωση ξεκινά από την περιποίηση. Χρησιμοποιούμε ένα ήπιο καθαριστικό που δεν αφαιρεί τα φυσικά έλαια της επιδερμίδας και συνεχίζουμε με ένα toner χωρίς αλκοόλ για να επαναφέρουμε την ισορροπία. Έπειτα, εφαρμόζουμε έναν ενυδατικό ορό (ιδανικά με υαλουρονικό οξύ) και ολοκληρώνουμε με μια ενυδατική κρέμα ημέρας.

Primer

Το primer είναι η «γέφυρα» ανάμεσα στη φροντίδα και το foundation. Επιλέγουμε ένα ενυδατικό primer με συστατικά όπως γλυκερίνη ή πανθενόλη, που θα δημιουργήσει ένα λείο φιλμ και θα αποτρέψει το foundation από το να «καθίσει» πάνω σε ξηρές περιοχές.

IG @emilietommerberg

Foundation

Αν έχουμε τάση για ξηρότητα, αποφεύγουμε τις full-matte συνθέσεις που αφαιρούν τη λάμψη και επιλέγουμε foundations με ενυδατικά στοιχεία, όπως έλαια, βιταμίνη Ε ή εκχυλίσματα αλόης. Οι φόρμουλες με satin ή dewy αποτέλεσμα δίνουν φρεσκάδα και φυσική όψη.

Χρησιμοποιούμε σφουγγαράκι που είναι ελαφρώς νωπό για να απλώσουμε το foundation με ταμποναριστές κινήσεις. Έτσι, το προϊόν «δένει» με το δέρμα χωρίς να τονίζει τις ξηρές περιοχές. Αποφεύγουμε την έντονη τριβή με πινέλο, που μπορεί να μετακινήσει τα νεκρά κύτταρα και να κάνει την υφή πιο εμφανή.