Τα καφέ κραγιόν που θα φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλο το φθινόπωρο

Καλωσόρισε την toasty-girl season

Με την πρώτη δροσιά του φθινοπώρου, τα χείλη «ντύνονται» καφέ. Δεν μιλάμε μόνο για το κλασικό σκούρο σοκολατί που θυμίζει ’90s grunge• η παλέτα των καφέ κραγιόν είναι πιο πλούσια και πιο ευέλικτη απ’ όσο θα περίμενε κανείς. Από τις γυαλιστερές nude αποχρώσεις που χαρίζουν φυσικότητα, μέχρι τα ματ βαθιά καφέ που γίνονται statement από μόνα τους, το συγκεκριμένο χρώμα έχει την ικανότητα να κολακεύει όλες τις επιδερμίδες και να ανανεώνει κάθε φθινοπωρινό μακιγιάζ.

Το ιδανικό καφέ κραγιόν

Κατά την αναζήτηση του ιδανικού καφέ κραγιόν, η πρώτη παράμετρος που πρέπει να εστιάσουμε είναι η ποιότητα της φόρμουλας. Σύμφωνα με τους makeup experts, αξίζει να επενδύσουμε σε προϊόντα για τα χείλη με πλούσια χρωστική για έντονο, ομοιόμορφο αποτέλεσμα, μεγάλη διάρκεια ώστε να παραμένει αναλλοίωτο όλη την ημέρα και ομοιόμορφη εφαρμογή χωρίς κενά ή μπαλώματα. Η επιλογή φινιρίσματος είναι καθαρά προσωπική υπόθεση.



Τα ανοιχτόχρωμα nude καφέ κραγιόν είναι εξαιρετικά για ένα φυσικό, καθημερινό μακιγιάζ. Τα βαθιά ματ καφέ δημιουργούν μια πιο τολμηρή, statement εμφάνιση, ενώ τα μεταλλικά ή shimmery καφέ είναι μια ιδανική επιλογή για τις βραδινές εξόδους.



Η ιδανική καφέ απόχρωση για την επιδερμίδα σου

Όπως και στο foundation, η σωστή απόχρωση εξαρτάται από τον υποτόνο της επιδερμίδας σου. Αν έχεις ψυχρό υποτόνο ή ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, επίλεξε ένα ψυχρό καφέ, που θα σου χαρίσει και μια ’90s νοσταλγική διάθεση. Αν έχεις θερμό ή olive υποτόνο και πιο σκούρα επιδερμίδα, ένα σοκολατί ζεστό καφέ θα αναδείξει τη φυσική λάμψη σου και θα δείχνει πιο autumnal.

Beauty editor’s favourites

