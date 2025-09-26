Hooded eyes: Η τεχνική εφαρμογής σκιάς ματιών που αναδεικνύει το βλέμμα

Με τη σωστή τεχνική μακιγιάζ, μπορείς να μεταμορφώσεις το βλέμμα σου στη στιγμή

Τα hooded eyes - δηλαδή τα κουκουλωτά μάτια, όπου το «καπάκι» κρύβει μεγάλο μέρος του κινητού βλεφάρου - αποτελούν ένα από τα πιο συνηθισμένα σχήματα ματιών. Αν και πολλές φορές θεωρούνται «δύσκολα» στο μακιγιάζ, στην πραγματικότητα προσφέρουν αμέτρητες δυνατότητες για ένα εντυπωσιακό και εκφραστικό look. Το μυστικό; Η σωστή τεχνική στη σκιά ματιών.

Προετοιμασία της βάσης

Ξεκίνα με ένα primer ματιών για να αποφύγεις το μάζεμα της σκιάς στις λεπτές γραμμές. Στη συνέχεια, άπλωσε μια ουδέτερη σκιά σε nude ή μπεζ τόνους σε όλο το βλέφαρο για να δημιουργήσεις έναν λείο «καμβά».

Δημιουργία ψευδαίσθησης βάθους

Το μυστικό για τα hooded eyes είναι να τοποθετήσεις τη σκούρα σκιά λίγο πιο πάνω από την φυσική κόγχη του ματιού. Έτσι «ανοίγεις» το βλέμμα και δίνεις την αίσθηση μεγαλύτερου χώρου. Επίλεξε μια μεσαίου τόνου καφέ σκιά και δούλεψέ την απαλά με πινέλο blending στην περιοχή πάνω από το καπάκι.

Φως στο κέντρο

Για να κάνεις το βλέμμα να «σκάει», άπλωσε μια λαμπερή σκιά σε σαμπανιζέ ή ροζ-χρυσό τόνο στο κέντρο του κινητού βλεφάρου. Η λάμψη θα δώσει την ψευδαίσθηση όγκου και θα τραβήξει την προσοχή.



IG @hannaschonberg

Γραμμή eyeliner

Απόφυγε τις πολύ χοντρές γραμμές στο eyeliner, γιατί μπορεί να «εξαφανιστούν» κάτω από το καπάκι. Επίλεξε ένα λεπτό tightline eyeliner (δηλαδή πολύ κοντά στη γραμμή των βλεφαρίδων). Αν θέλεις πιο γατίσιο αποτέλεσμα, τράβηξε το eyeliner ελαφρά προς τα πάνω, χωρίς να το κατεβάζεις στο κάτω βλέφαρο.

Σκίαση στο κάτω βλέφαρο

Για μεγαλύτερη ισορροπία, πρόσθεσε μια απαλή γραμμή της ίδιας σκιάς που εφάρμοσες στο βλέφαρο κάτω από τις κάτω βλεφαρίδες. Αυτό θα κάνει το μάτι να φαίνεται μεγαλύτερο και πιο στρογγυλό.

Μάσκαρα

Η μάσκαρα είναι must! Εστίασε στις εξωτερικές γωνίες για να ανοίξει το βλέμμα.