Τι πρέπει να προσέξεις έτσι ώστε να μην προσθέτεις άθελά σου χρόνια στην εμφάνισή σου.

Το μακιγιάζ μπορεί να γίνει ο καλύτερός σου σύμμαχος, αρκεί βέβαια να ξέρεις πώς να το χρησιμοποιήσεις σωστά. Κάποιες φορές, όμως, μικρές αστοχίες μπορεί να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα, τονίζοντας τις ρυτίδες και προσθέτοντας χρόνια στην εμφάνισή σου. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις όλο το νεσεσέρ σου για να πετύχεις ένα κολακευτικό μακιγιάζ μετά τα 50. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να αποφύγεις τα παρακάτω πέντε κοινά λάθη και σου υποσχόμαστε πως το πρόσωπό σου θα δείχνει πιο φρέσκο, ξεκούραστο και λαμπερό από ποτέ.

Μακιγιάζ μετά τα 50: Τα λάθη που τονίζουν τις ρυτίδες

Επιλέγεις ματ προϊόντα βάσης

Τα ματ foundations τείνουν να κάνουν την επιδερμίδα να δείχνει πιο θαμπή, ξηρή και ώριμη. Προτίμησε λοιπόν dewy προϊόντα βάσης, τα οποία θα χαρίσουν στο πρόσωπό σου μια όμορφη, νεανική λάμψη.

IG @cindycrawford

Το παρακάνεις με την πούδρα

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη στο μακιγιάζ μετά τα 50 είναι η υπερβολική χρήση πούδρας, η οποία τονίζει τα σημάδια γήρανσης, ενώ κάνει την επιδερμίδα να δείχνει πιο "κουρασμένη". Προτίμησε να σετάρεις το μακιγιάζ σου, εφαρμόζοντας μικρή ποσότητα πούδρας τοπικά στα σημεία που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, όπως κάτω από τα μάτια και στη ζώνη Τ.

Υπερβάλλεις με την ποσότητα

Το μόνο που θα καταφέρεις εφαρμόζοντας μεγάλη ποσότητα concealer, foundation αλλά και πούδρας είναι να πετύχεις ένα εφέ μάσκας στο πρόσωπο, το οποίο κάθε άλλο παρά κολακευτικό δείχνει. Η περίσσεια προϊόντος συσσωρεύεται στις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες, κάνοντάς τες να δείχνουν πιο έντονες και εσένα μεγαλύτερη από την ηλικία σου.

IG @alexandralapp

Επιλέγεις ματ κραγιόν

Τα ματ κραγιόν εκτός από το ότι συνήθως αφυδατώνουν τα χείλη, τείνουν επίσης να τονίζουν τις γραμμές τους. Γι'αυτό βάλε στο νεσεσέρ σου κραγιόν με satin ή ακόμα και glossy φινίρισμα που θα κάνουν τα χείλη σου να δείχνουν πιο σαρκώδη και νεανικά.

Χρησιμοποιείς σκιές σε σκούρο χρώμα

Αντί για σκιές σε σκούρα χρώματα, που κάνουν το βλέμμα να δείχνει πιο "κουρασμένο" και τονίζουν τα ψεγάδια της επιδερμίδας στην περιοχή, επίλεξε προϊόντα σε πιο φωτεινές αποχρώσεις, όπως το ανοιχτό καφέ, το ροδακινί και το μπεζ που είναι πιο κολακευτικές.