Με τα brands να λανσάρουν διαρκώς νέα προϊόντα στην προσπάθειά τους να μαγνητίσουν το ενδιαφέρον των beauty lovers σε έναν κόσμο που το attention span του μέσου ανθρώπου είναι μόλις 8-10'', δύσκολα καταφέρνει ένα προϊόν να μείνει στο νεσεσέρ μας για παραπάνω από μία σεζόν. Κι όμως υπάρχουν κάποια foundations που κατέχουν μόνιμη θέση στα kits των makeup artists εδώ και χρόνια. Είναι τα καλύτερα μεικ απ για πορσελάνινο δέρμα, η βάση για ένα αψεγάδιαστο look, που δείχνει τέλεια τόσο IRL, όσο και φωτογραφικά.

Τι είναι όμως αυτό που δίνει σε ένα προϊόν cult status και το κάνει αναπόσπαστο μέρος του kit ενός pro; Η κάλυψη που χαρίζει, η μεταξένια υφή του, η μεγάλεια διάρκειά του, το φινίρισμα του, το πώς "γράφει" η επιδερμίδα στο φακό ή η ευκολία με την οποία "δουλεύεται" πάνω στο δέρμα; Ο καθένας θα δώσει μια διαφορετική απάντηση. Το μόνο σίγουρο είναι πως ακόμα και οι πιο απαιτητικοί του κλάδου έχουν ξεχωρίσει τα παρακάτω foundations, οπότε αξίζουν το δίχως άλλο μια θέση στη συλλογή σου:

Τα καλύτερα μεικ απ για πορσελάνινο δέρμα

Teint Idole Ultra Wear 24h Longwear Foundation, Lancôme-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένο με Υαλουρονικό Οξύ και 81% Ορό Περιποίησης, αυτό το μεικ απ για πορσελάνινο δέρμα χαρίζει πλήρη κάλυψη και φυσικό ματ τελείωμα μέχρι και για 24 ώρες.

Double Wear Stay-In-Place Makeup SPF10, Estée Lauder-Απόκτησέ το εδώ

Σε ένα μεγάλο εύρος αποχρώσεων που ταιριάζει σε όλες τις επιδερμίδες, το Double Wear Stay-In-Place Makeup προσφέρει ομοιόμορφο χρωματικό τόνο και καλύπτει τις ατέλειες με προσαρμόσιμη, μεσαία έως υψηλή, κάλυψη. Δίνει ανάλαφρη και άνετη αίσθηση, ενώ δε χρειάζεται ανανέωση μέσα στη μέρα.

Dior Forever Skin Glow Foundation, Dior-Απόκτησέ το εδώ

Το Dior Forever Skin Glow αναδεικνύει το πρόσωπο με λαμπερό αποτέλεσμα για 24 ώρες. Ενυδατώνει το δέρμα και βελτιώνει ορατά την ποιότητά του ημέρα με την ημέρα. Άμεσα, η επιδερμίδα δείχνει λεία και ομοιόμορφη.

Luminous Silk Foundation, Giorgio Armani-Απόκτησέ το εδώ

Από το 2000 που λανσαρίστηκε, αυτό το υγρό μεικ απ είναι ανάμεσα στα best sellers του οίκου. Έχει ελαφριά υφή που γλιστράει πάνω στην επιδερμίδα και την αγκαλιάζει σαν το πιο φίνο μετάξι, διορθώνοντας τις ατέλειες, δίνοντας φυσικό, ομοιόμορφο τόνο και αποκαλύπτοντας τη φυσική λάμψη του προσώπου.

Studio Fix Fluid SPF 15 24HR Matte Foundation, MAC Cosmetics-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το εμβληματικό 24ωρο foundation με προσαρμόσιμη σύνθεση, αφήνει την επιδερμίδα να αναπνέει, ενώ παράλληλα την ενυδατώνει και ελέγχει τη λιπαρότητα.