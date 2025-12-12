Τα ωραιότερα κραγιόν με γκλίτερ των φετινών γιορτών

Τα κραγιόν με γκλίτερ που θα σε κάνουν να ξεχωρίζεις σε όλα τα εορταστικά parties και Christmas gatherings

Τις γιορτές, το κραγιόν παύει να είναι απλώς η τελευταία πινελιά στο μακιγιάζ και γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής του. Αν φέτος θέλεις να κάνεις upgrade στο αγαπημένο σου lip combo, τότε δεν έχεις παρά να επιλέξεις ένα κραγιόν με γκλίτερ, το οποίο θα μεταμορφώσει ακόμα και το πιο κλασικό look σε κάτι μαγνητικά φωτεινό, παιχνιδιάρικο και απόλυτα εορταστικό.

Τα καλύτερα κραγιόν με γκλίτερ δεν είναι ποτέ κραυγαλέα. Είναι κομψά, καλά μελετημένα και σχεδιασμένα να αγκαλιάζουν τα χείλη με εορταστική διάθεση χωρίς να θυσιάζουν την άνεση ή τη φινέτσα. Χαρίζουν μια τρισδιάστατη λάμψη που «χορεύει» μαζί σου, αντανακλώντας το φως και κάνοντας τα χείλη να δείχνουν πιο σαγηνευτικά και ζουμερά.

Ακολουθούν τα κραγιόν με γκλίτερ που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις φέτος για να ξεχωρίσεις στο χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν:

Τα καλύτερα κραγιόν με γκλίτερ

About That Shine στην απόχρωση 18 Flashing Lights, Sephora Collection-Απόκτησέ το εδώ

Snow-Kissed Holiday Sparkly Peaks Lipstick στην απόχρωση 03 Red-y to Sleigh, KIKO Milano-Απόκτησέ το εδώ

Glitter Goals Lipstick στην απόχρωση 8 Alienated, NYX Professional Makeup-Απόκτησέ το εδώ

Advanced Care Lipstick Glossy στην απόχρωση Gl 123 Nude Holo, Radiant Professional-Απόκτησέ το εδώ

Lipstick Special στην απόχρωση 432, Seventeen Cosmetics-Απόκτησέ το εδώ

Full Color Glitter Lipstick στην απόχρωση 751 Dark Secrets, Erre Due-Απόκτησέ το εδώ