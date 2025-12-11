Το μικρό μυστικό στο νεσεσέρ σου για ένα πιο ξεκούραστο και φωτεινό βλέμμα

Η περιοχή κάτω από τα μάτια είναι ένας από τους πιο «μαρτυριάρηδες» δείκτες κόπωσης: Μαύροι κύκλοι, οιδήματα και θαμπή όψη μπορούν να «προδώσουν» ξενύχτια, στρες ή έλλειψη ύπνου, κάνοντας το βλέμμα να δείχνει πιο κουρασμένο και ώριμο. Και κάπως έτσι το κονσίλερ γίνεται ο MVP του νεσεσέρ. Δεν είναι όμως όλες οι φόρμουλες ίδιες. Τα καλύτερα κονσίλερ για μαύρους κύκλους συνδυάζουν κάλυψη με φυσικότητα, ενυδάτωση και καλή διάρκεια, χωρίς να «κάθονται» στις λεπτές γραμμές ή να κάνουν την περιοχή να δείχνει βαριά. Ακολούθούν εκείνα που πραγματικά αξίζει να δοκιμάσεις:

Τα καλύτερα κονσίλερ για μαύρους κύκλους

Studio Radiance 24HR Luminous Lift Concealer, MAC Cosmetics-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το concealer με την ανάλαφρη και λαμπερή σύνθεσή του εξασφαλίζει μεσαία προσαρμόσιμη κάλυψη που διαρκεί έως και 24 ώρες, παρέχει ενισχυμένη ενυδάτωση κατά 90% στη στιγμή και μειώνει τους μαύρους κύκλους κατά 18% με την πάροδο του χρόνου.

Shape Tape Concealer, Tarte-Απόκτησέ το εδώ

Με φόρμουλα πλήρους κάλυψης για άψογο αποτέλεσμα που διαρκεί 16 ώρες, το best selling κονσίλερ της Tarte λειαίνει και φωτίζει την περιοχή, χαρίζοντας εφέ eye lift, χωρίς να «σπάει» και να «κάθεται» στις λεπτές γραμμές.

#FAUXFILTER Luminous Matte Liquid Concealer, Huda Beauty-Απόκτησέ το εδώ

Με κρεμώδη υφή που δεν σπάει, αυτό το κονσίλερ καλύπτει χωρίς κόπο τους μαύρους κύκλους και τις ατέλειες, λειαίνει την όψη της επιδερμίδας και φωτίζει την περιοχή κάτω από τα μάτια χωρίς να συγκεντρώνεται πάνω στις λεπτές γραμμές.

Revealer Concealer, KOSAS-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το κονσίλερ είναι ταυτόχρονα κρέμα για το περίγραμμα των ματιών και θεραπεία κατά των κηλίδων που κάνει το δέρμα ορατά πιο φωτεινό. Η κρεμώδης υφή του δεν μπαίνει στις πτυχές και προσφέρει μέτρια και διαμορφώσιμη κάλυψη, βοηθώντας στη μείωση της όψης των μαύρων κύκλων, της υπερμελάγχρωσης, της ερυθρότητας και των ατελειών,

True Match Radiant Serum Concealer, L'Oréal Paris-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το κονσίλερ πολλαπλών χρήσεων τονίζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου, καλύπτει τις ατέλειες και τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια, κάνει contouring τονίζοντας τις γωνίες του προσώπου και προσφέρει λάμψη.

Touche Éclat Le Stylo, YSL Beauty-Απόκτησέ το εδώ

Σαν ένα μαγικό ραβδί, το έμβληματικό Touche Éclat Stylo αμέσως φωτίζει, λειαίνει και τελειοποιεί την επιδερμίδα χαρίζοντας ένα φυσικό και λαμπερό αποτέλεσμα.