Τα blurred lips είναι η τάση μακιγιάζ που υιοθετούν τώρα όλα τα cool girls

Κάθε χειμώνα, το μακιγιάζ επαναπροσδιορίζεται, πιο πλούσιο, πιο αισθησιακό, με μια διάθεση που ισορροπεί ανάμεσα στη ζεστασιά και τη λάμψη. Φέτος, όμως, υπάρχει ένα νέο makeup trend που ξεχωρίζει αμέσως, όχι γιατί είναι υπερβολικό, αλλά γιατί δείχνει αβίαστα σωστό. Είναι το beauty look που βλέπουμε παντού: στα social, στα backstage των επιδείξεων, στις εμφανίσεις εκείνων που ξέρουν να υιοθετούν τις τάσεις χωρίς να δείχνουν ότι προσπαθούν. Ποια είναι λοιπόν η νέα μεγάλη τάση μακιγιάζ του χειμώνα 2025;

Blurred Lips: Η νέα it τάση μακιγιάζ του χειμώνα 2025

Ο λόγος για τα blurred lips, μια τάση που έρχεται από την Ασία και φιλοδοξεί να εκθρονίσει από την κορυφή της λίστας με τις τάσεις της σεζόν τα glossy lips που μεσουρανούν τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της clean girl αισθητικής.

Αντί για αυστηρά σχεδιασμένο περίγραμμα και κραγιόν τοποθετημένο με απόλυτη ακρίβεια, τα blurred lips υιοθετούν μια πιο χαλαρή, ανεπιτήδευτη προσέγγιση, με στόχο ένα φυσικό, «θολό» αποτέλεσμα. Η τάση έχει αρχίζει να κερδίζει έδαφος και στην Δύση, καθώς αμφισβητεί την εμμονή με την τελειότητα και επαναφέρει μια πιο αυθεντική, ανθρώπινη εκδοχή του μακιγιάζ. Και καθώς το φυσικό αποτέλεσμα βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο των beauty τάσεων των τελευταίων σεζόν, τα blurred lips εντάσσονται αβίαστα στη σύγχρονη αισθητική που θέλει το μακιγιάζ λιγότερο «στημένο» και πιο φυσικό.

Get the look

Για να υιοθετήσεις την τάση, ξεκίνησε με σωστή προετοιμασία, εφαρμόζοντας ένα πλούσιο ενυδατικό balm στα χείλη. Άφησε στην άκρη το μολύβι και εφάρμοσε ένα semimatte κραγιόν από το κέντρο προς τα έξω, δίνοντας μεγαλύτερη ένταση στο εσωτερικό των χειλιών. Έπειτα, με τα ακροδάχτυλά σου ή μια μπατονέτα, «σβήσε» απαλά τα τελειώματα ώστε να πετύχεις ένα φυσικό, θολό αποτέλεσμα που δείχνει αβίαστα κομψό. Εναλλακτικά, μπορείς να πετύχεις πιο γρήγορα το ίδιο αποτέλεσμα, εφαρμόζοντας το κραγιόν με ταμποναριστές κινήσεις έτσι ώστε να αφήσει μικρή ποσότητα χρώματος.