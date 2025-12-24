Αυτή είναι η -super viral- τάση ομορφιάς που πρέπει να αφήσουμε πίσω στο 2025

+ Ποια τάση από τα παλιά θα την αντικαταστήσει το 2026

Από την εποχή του Covid-19 μέχρι και σήμερα, η ομορφιά υμνεί τη διακριτικότητα και την καθαρότητα. Η λαμπερή επιδερμίδα, το φυσικό μακιγιάζ και αυστηρά πιασμένα μαλλιά συνθέτουν το starter kit της clean girl αισθητικής, η οποία έγινε η κυρίαρχη τάση στα social media. Σιγά σιγά βέβαια φαίνεται πως ο κύκλος της τάσης αυτής ολοκληρώνεται, με το 2026 να σηματοδοτεί μια αλλαγή κατευθύνσης όσον αφορά την ομορφιά.

Τα trends δείχνουν ξεκάθαρα ότι η ανάγκη για ένταση, λάμψη και προσωπική έκφραση επιστρέφει. Το bold glam -με αναφορές στο εμβληματικό μακιγιάζ του 2016 αλά Tumblr girl και Kylie Jenner- κάνει δυναμικό comeback, αποδεικνύοντας πως η ομορφιά δεν χρειάζεται να είναι αθόρυβη για να είναι σύγχρονη.

Το clean girl aesthetic με τη διάσημη πλέον minimal, υγιή, σχεδόν αόρατη λάμψη που κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια μοιάζει να φτάνει στο τέλος μιας κοσμητικής εποχής. Αυτό το look, που έφερε την απόλυτη έμφαση στην υγιή επιδερμίδα, τα φυσικά φρύδια, το ήπιο highlight, τα glossy χείλη και τα ροδαλά μάγουλα συνέδεσε την ομορφιά με την αυτοφροντίδα, την απλότητα και μια νέα αίσθηση «αυθεντικότητας» στην εμφάνιση. Ωστόσο, όπως κάθε τάση στη μόδα και την ομορφιά, έτσι και αυτή φαίνεται να φτάνει σε ένα σημείο κορεσμού. Τα feeds των social media έχουν αρχίσει να γεμίζουν με σχόλια και δημιουργίες που αμφισβητούν αυτή την ομοιόμορφη, «καθαρή» εμφάνιση με πολλούς χρήστες να παρατηρούν ότι το clean girl look κάνει όλες τις γυναίκες να μοιάζουν ίδιες, στερώντας την προσωπικότητα και την έκφραση από το μακιγιάζ ως μορφή τέχνης.

Καθώς το 2025 φτάνει στο τέλος του, βλέπουμε ξεκάθαρα σημάδια μιας επιστροφής στην bold glam αισθητική. Αυτή η επιστροφή δεν είναι απλώς νοσταλγική. Είναι αντίδραση σε μια υπερβολική απλοποίηση της ομορφιάς. Στα trends που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον για looks που θυμίζουν την εποχή του 2016, όταν το contouring ήταν έντονο, το foundation υψηλής κάλυψης, το cut-crease στα μάτια σαγηνευτικό, το eyeliner «αιχμηρό» και τα matte κραγιόν δεν έλειπαν από κανένα νεσεσέρ. Κι αν η clean αισθητική ήταν για χρόνια συνώνυμη με την αυθεντικότητα και τη λιτότητα, η νέα (ή παλιά) glam διάθεση επαναφέρει την ομορφιά ως μορφή έκφρασης, θέλησης και προσωπικού στιλ.

Η έκθεση Pinterest Predicts για το 2026 μάλιστα αναφέρει ότι οι αναζητήσεις για πιο τολμηρά, «glitchy» και αντισυμβατικά beauty looks είναι αυξημένες, υποδεικνύοντας ότι η επόμενη χρονιά θα είναι γεμάτη αντιθέσεις και ελευθερία στην έκφραση μέσω του μακιγιάζ.

Οι makeup experts πιστεύουν ότι μετά από μια μακρά περίοδο μινιμαλισμού στην ομορφιά και κυρίως στο μακιγιάζ, οι γυναίκες, αλλά και οι content creators και makeup artists νιώθουν την ανάγκη να παίξουν ξανά με το χρώμα, τη μορφή και την ένταση. Μακιγιάζ που παλαιότερα θεωρούνταν «υπερβολικά» φαίνεται πως επανέρχονται στη μόδα με σύγχρονη ματιά, με τις neon αποχρώσεις, τα frost finishes, τα τέλεια σχηματισμένα χείλη αλλά και τα τολμηρά smoky eyes να ξυπνούν αναμνήσεις από τις King Kylie εποχές.

Στην πράξη, αυτή η μετάβαση σημαίνει ότι αφήνουμε πίσω μας το no-makeup makeup look και στρεφόμαστε σε πιο δημιουργικά μακιγιάζ με χρώμα, υφή, ένταση και -τελικά- προσωπικότητα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το 2026 υπόσχεται να είναι η χρονιά όπου το μακιγιάζ θα γίνει και πάλι statement.