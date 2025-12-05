Αντίο clean girl nails: Αυτή είναι η νέα τάση-εμμονή των celebrities

Μήπως αυτό είναι το σημάδι σου να δοκιμάσεις κάτι πιο extravagant την επόμενη φορά που θα πας στο nail salon;

Τα τελευταία χρόνια, όλες οι viral τάσεις νυχιών (βλ. milkbath nails, coconut milk nails, BB cream nails) περιστρέφονταν από τις ίδιες (βαρετές) nude ή γαλακτερές λευκές αποχρώσεις με μικρές παραλλαγές. Ε λοιπόν τα clean girls και η αισθητική που πρέσβευαν πέθαναν. Οι μαξιμαλιστικές τάσεις, όπως το 2016 makeup και τα full glam looks, επιστρέφουν στη μόδα και μαζί τους και τα λεοπάρ νύχια. Ακόμα και η Hailey Bieber αλλαξοπίστησε και άφησε πίσω της τα «καθαρά» glazed donut nails, οπότε μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως ναι, αυτό θα είναι το next big thing στα νύχια.

Λεοπάρ νύχια: Το επόμενο μεγάλο trend της σεζόν

To animal print, το οποίο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχει τρυπώσει εδώ και αρκετούς μήνες στην γκαρνταρόμπα μας, φαίνεται πως τώρα μπαίνει και στη λίστα με τις κορυφαίες τάσεις ομορφιάς με τους nail pros να πιστεύουν πως θα είναι η νέα μεγάλη τάση νυχιών του χειμώνα 2026.

Δεν μας πιστεύεις; Πολλές celebrities έχουν ήδη υιοθετήσει την τάση. Η Dua Lipa τόλμησε να full leopard look, ενώ η Vanessa Hudgens, η Hailey Bieber και η Kourtney Kardashian από την άλλη επέλεξαν μια πιο «εύκολη» εκδοχή της τάσης, υιοθετώντας ένα leopard french mani, αντικαθιστώντας δηλαδή την κλασική λευκή άκρη του γαλλικού μανικιούρ με λεοπάρ σχέδιο.

IG @haileybieber

Αν και στο παρελθόν, το εν λόγω nail look θεωρείτο extravagant ή ακόμα και κιτς, η 2025 εκδοχή του είναι η απόδειξη ότι μπορεί να δείχνει διαχρονικό ή ακόμα και «ακριβό» αν συνδυαστεί με κοντό μήκος στα νύχια ή αν γίνει σε γαλλικό μανικιούρ ή ως accent nail.

Φανατική θαυμάστρια των animal print nails είναι όμως και η Kylie Jenner, η οποία έκανε τη διαφορά υιοθετώντας ένα Snakeskin mani σε μακριά, αμυγδαλωτά νύχια.