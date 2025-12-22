Μπορντό νύχια με γκλίτερ: Τα ωραιότερα μανικιούρ των φετινών Χριστουγέννων

Η τελική πινελιά που θα πάει το χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο look σου ένα βήμα παρακάτω

Η μεγαλύτερη χρωματική τάση της χρονιάς, το μπορντό, βάζει τώρα τον Δεκέμβριο τα γιορτινά της και «ντύνεται» με γκλίτερ χαρίζοντας στο μανικιούρ τη λάμψη που ταιριάζει απόλυτα σε χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες εμφανίσεις. Αποπνέοντας πολυτέλεια, ζεστασιά, θηλυκότητα και ανεπαίσθητο glam, τα μπορντό νύχια με γκλίτερ είναι μια από τις πιο κομψές και διαχρονικές επιλογές για την περίοδο των γιορτών.

Μπορείς να υιοθετήσεις ένα full glitter burgundy look, να επιλέξεις ένα accent nail με λάμψη, να δοκιμάσεις ένα γαλλικό μανικιούρ με γκλίτερ άκρες ή ένα ombré εφέ που να συνδυάζει το μπορντό με χρυσές, rosegold ή ασημί λεπτομέρειες. Αν προτιμάς κάτι πιο minimal, λίγες πινελιές γκλίτερ πάνω σε μονόχρωμη μπορντό βάση είναι αρκετές για ένα κομψό, γιορτινό αποτέλεσμα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Ιδού 8 μανικιούρ για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Μπορντό νύχια με γκλίτερ: 8 μανικιούρ για να διαλέξεις

French Manicure

Snowflakes

Mix & Match

Chunky Glitter

All Wrapped Up

Bow Details

Ombré

Full on Glitter