Καλυπτική πούδρα προσώπου: 5 all-time classic επιλογές που δεν απογοητεύουν ποτέ

Τα προϊόντα που θα σε βοηθήσουν να καλύψεις τις ατέλειες και να χαρίσεις ματ φινίρισμα στην επιδερμίδα σου

Η καλυπτική πούδρα προσώπου λειτουργεί σαν τον αφανή ήρωα του μακιγιάζ: Μπορεί να μην είναι το πιο φανταχτερό ή trendy προϊόν του νεσεσέρ, ωστόσο είναι πάντα εκεί ως το απόλυτο makeup multitasker, συνδυάζοντας τις δυνατότητες κάλυψης του foundation με την ανάλαφρη αίσθηση της πούδρας. Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο με το σφουγγαράκι, όσο και με ένα πινέλο για να χαρίσει ομοιόμορφη όψη στο πρόσωπο, να σταθεροποίησει το μακιγιάζ και να ελέγξει τη λιπαρότητα ή ακόμα και να «φρεσκάρει» το look εν κινήσει.

Editor's Tip: Μπορείς να την εφαρμόσεις απ’ ευθείας σε ενυδατωμένη επιδερμίδα για άμεση τέλεια κάλυψη ή μετά το υγρό foundation για να σταθεροποιήσεις το μακιγιάζ σου.

Με υφές που κυμαίνονται από απαλό ματ μέχρι ενυδατικό φυσικό φινίρισμα, οι καλυπτικές πούδρες προσώπου είναι το oldie but goodie προϊόν που δεν γίνεται να λείπει από το νεσεσέρ σου, ειδικά αν θέλεις άψογη κάλυψη χωρίς να θυσιάσεις την αίσθηση άνεσης στην επιδερμίδα σου. Ιδού εκείνες που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις:

Καλυπτική πούδρα προσώπου: 5 top επιλογές

Maxi Coverage Powder SPF15, Radiant Professional-Απόκτησέ την εδώ

Η Maxi Coverage Powder είναι πούδρα σε μορφή compact με βελούδινη υφή και τεχνολογία micronized. Χαρίζει μεγάλη κάλυψη και ματ αποτέλεσμα, ενώ καθώς είναι εμπλουτισμένη με ένα σύμπλεγμα από εκχύλισμα ανθών ροδιάς και βιταμίνης C, ενισχύει την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητα της επιδερμίδας.

Pro Filt'r Soft Matte, Fenty Beauty-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η ανάλαφρη πούδρα μακράς διάρκειας χαρίζει διακριτική έως πλήρη κάλυψη και φυσικό ματ τελείωμα. Δεν τονίζει τις λεπτές γραμμές, δεν φράσσει τους πόρους και δεν επιβαρύνει την επιδερμίδα, ενώ μειώνει την γυαλάδα.

Infaillible Fresh Wear 24h, L’Oréal Paris-Απόκτησέ την εδώ

Το L’Oréal Paris Infaillible Fresh Wear 24h ενοποιεί συνολικά την επιδερμίδα και την αφήνει απαλή και φρέσκια. Προσφέρει εξίσου αποτελεσματική κάλυψη με το υγρό μακιγιάζ, χαρίζει ματ όψη σαν πούδρα και δεν συγκεντρώνεται στις ρυτίδες. Ταυτόχρονα, χάρη στην ανθεκτικότητά του στην υγρασία και στις υψηλές θερμοκρασίες, διατηρείται σε άψογη κατάσταση για έως 24 ώρες.

Studio Fix Powder Plus Foundation, MAC Cosmetics-Απόκτησέ την εδώ

Το MAC Cosmetics Studio Fix Powder Plus Foundation συνδυάζει τις δυνατότητες κάλυψης του μακιγιάζ με την ανάλαφρη αίσθηση της πούδρας και προσφέρει ένα εξαιρετικά ματ φινίρισμα που διαρκεί όλη την ημέρα. Η βελούδινη υφή επιτρέπει στην επιδερμίδα να αναπνέει, ενώ η ειδική σύνθεση ρυθμίζει τη γυαλάδα και εξασφαλίζει ομοιόμορφη κάλυψη χωρίς να «σπάει» ή να «κάθεται» στις λεπτές γραμμές.

Matte Skin Compact Powder, Mon Rêve-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με Βιταμίνη Ε για προστασία από την αφυδάτωση και SPF15 για προστασία από τις ηλιακές ακτίνες και τις ελεύθερες ρίζες, αυτή η πούδρα χαρίζει τέλεια κάλυψη στην επιδερμίδα και ματ αποτέλεσμα με βελούδινη όψη.