Grammy 2026: Τα 10 πιο ενδιαφέροντα beauty looks στο red carpet
Βίκυ Χριστοπούλου
2 Φεβρουαρίου 2026
Η φετινή τελετή των Grammy Awards 2026 μας χάρισε μια εντυπωσιακή γκάμα από εμφανίσεις που κυμαίνονταν από minimal romantic μέχρι τολμηρές και statement. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, οι καλεσμένοι καλλιτέχνες δεν περιορίστηκαν μόνο στη μουσική τους παρουσία, αλλά ανέδειξαν την προσωπικότητα και το στιλ τους μέσω έξυπνων και δημιουργικών beauty looks.
Από τo ρομαντικό, retro updo της Sabrina Carpenter και το clean girl bun της Hailey Bieber μέχρι τις πιο edgy εμφανίσεις της Miley Cyrus και της Lady Gaga και το full burgundy look της Chappell Roan, το red carpet απέδειξε ότι μπορεί να είναι μια γιορτή προσωπικής έκφρασης και νέων τάσεων. Ακολουθούν τα beauty looks που ξεχώρισαν για την κομψότητα αλλά και τη δημιουργικότητά τους:
Grammy 2026: Τα ωραιότερα beauty looks στο red carpet
Miley Cyrus
Sabrina Carpenter
Hailey Bieber
Olivia Dean
Teyana Taylor
Lady Gaga
Laufey
Chappell Roan
Tyla
Madison Beer
