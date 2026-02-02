Grammy 2026: Τα 10 πιο ενδιαφέροντα beauty looks στο red carpet

Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Miley Cyrus, Olivia Dean κ.ά

Η φετινή τελετή των Grammy Awards 2026 μας χάρισε μια εντυπωσιακή γκάμα από εμφανίσεις που κυμαίνονταν από minimal romantic μέχρι τολμηρές και statement. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, οι καλεσμένοι καλλιτέχνες δεν περιορίστηκαν μόνο στη μουσική τους παρουσία, αλλά ανέδειξαν την προσωπικότητα και το στιλ τους μέσω έξυπνων και δημιουργικών beauty looks.

Από τo ρομαντικό, retro updo της Sabrina Carpenter και το clean girl bun της Hailey Bieber μέχρι τις πιο edgy εμφανίσεις της Miley Cyrus και της Lady Gaga και το full burgundy look της Chappell Roan, το red carpet απέδειξε ότι μπορεί να είναι μια γιορτή προσωπικής έκφρασης και νέων τάσεων. Ακολουθούν τα beauty looks που ξεχώρισαν για την κομψότητα αλλά και τη δημιουργικότητά τους:

Grammy 2026: Τα ωραιότερα beauty looks στο red carpet

Miley Cyrus

Getty Images

Sabrina Carpenter

Getty Images

Hailey Bieber

Getty Images

Olivia Dean

Getty Images

Teyana Taylor

Getty Images

Lady Gaga

Getty Images

Laufey

Getty Images

Chappell Roan

Getty Images

Tyla

Getty Images

Madison Beer