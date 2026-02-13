Μακιγιάζ για του Αγίου Βαλεντίνου: 10 ιδέες για να συμπληρώσεις το look σου
Βίκυ Χριστοπούλου
13 Φεβρουαρίου 2026
Η γιορτή των ερωτευμένων είναι λίγες μόνο μέρες μακριά κι εσύ έχεις προετοιμαστεί για τα πάντα: όχι μόνο βρήκες το ιδανικό δώρο για τον αγαπημένο σου, αλλά έχεις σκεφτεί από τώρα το outfit, το χτένισμα και το nail look σου. Αυτό που μένει τώρα είναι να βρεις τι μακιγιάζ θα κάνεις για του Αγίου Βαλεντίνου, έτσι ώστε να είσαι η πιο λαμπερή εκδοχή του εαυτού σου.
Η 14η Φεβρουαρίου αποτελεί την ιδανική ευκαιρία να φορέσεις επιτέλους εκείνο το κόκκινο κραγιόν που ακόμα περιμένει την κατάλληλη στιγμή να βγει από τη συσκευασία του ή εκείνη την παλέτα σκιών με γκλίτερ που αγόρασες μέσα στις γιορτές και δεν εκμεταλλευτηκες ποτέ. Είτε αγαπάς τα πιο minimal looks, είτε τα πιο τολμηρά και αισθησιακά, παρακάτω θα βρεις όλη την έμπνευση που χρειάζεσαι για να δημιουργήσεις το τέλειο Valentine’s day makeup:
Μακιγιάζ για του Αγίου Βαλεντίνου: 10 looks για να διαλέξεις
Strawberry Makeup
Classic Red Lips
Pretty in Pink
Burgundy Lips
Glossy Lips
Classic Cat Eyes
Heavy Blush
Red on Red
Girly Peachy Pink
Monochrome Pink
