Μακιγιάζ για του Αγίου Βαλεντίνου: 10 ιδέες για να συμπληρώσεις το look σου

Τα ωραιότερα μακιγιάζ σε ροζ και κόκκινες αποχρώσεις

Η γιορτή των ερωτευμένων είναι λίγες μόνο μέρες μακριά κι εσύ έχεις προετοιμαστεί για τα πάντα: όχι μόνο βρήκες το ιδανικό δώρο για τον αγαπημένο σου, αλλά έχεις σκεφτεί από τώρα το outfit, το χτένισμα και το nail look σου. Αυτό που μένει τώρα είναι να βρεις τι μακιγιάζ θα κάνεις για του Αγίου Βαλεντίνου, έτσι ώστε να είσαι η πιο λαμπερή εκδοχή του εαυτού σου.

Η 14η Φεβρουαρίου αποτελεί την ιδανική ευκαιρία να φορέσεις επιτέλους εκείνο το κόκκινο κραγιόν που ακόμα περιμένει την κατάλληλη στιγμή να βγει από τη συσκευασία του ή εκείνη την παλέτα σκιών με γκλίτερ που αγόρασες μέσα στις γιορτές και δεν εκμεταλλευτηκες ποτέ. Είτε αγαπάς τα πιο minimal looks, είτε τα πιο τολμηρά και αισθησιακά, παρακάτω θα βρεις όλη την έμπνευση που χρειάζεσαι για να δημιουργήσεις το τέλειο Valentine’s day makeup:

Μακιγιάζ για του Αγίου Βαλεντίνου: 10 looks για να διαλέξεις

Strawberry Makeup

Classic Red Lips

Pretty in Pink

Burgundy Lips

Glossy Lips

Classic Cat Eyes

Heavy Blush

Red on Red

Girly Peachy Pink

Monochrome Pink