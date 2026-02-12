Τα κραγιόν που έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τη διάθεσή σου

Το Jenny.gr βρέθηκε στο I ONLY WEAR M·A·C – MAKE UP YOUR MOOD, ένα immersive event που ανέδειξε το lipstick ως mood tool και μέσο προσωπικής έκφρασης.

Γιατί μαζεύτηκαν τόσες influencers, beauty editors, creators και artists στον Πειραιά; Μα φυσικά για να γνωρίσουν τα ολοκαίνουρια Powder Kiss Hazy Matte Lipstick και Powder Kiss Lip + Cheek Mousse της M·A·C.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, βρεθήκαμε κι εμείς στο Pirée με σκοπό να ανακαλύψουμε τις νέες matte αφίξεις, δυο κραγιόν σχεδιασμένα ως σύγχρονα μέσα έκφρασης, για κάθε mood και κάθε στιγμή. Το event βασίστηκε στη global καμπάνια I ONLY WEAR M·A·C, μέσα από την οποία το brand επανατοποθετεί το matte lipstick ως εργαλείο διάθεσης, καλώντας όλους τους makeup fanatics να ακολουθήσουν το μότο «MAKE UP YOUR MOOD» και να αλλάζουν διάθεση όπως αλλάζουν κραγιόν: αυθόρμητα, προσωπικά, χωρίς κανόνες.

Το I ONLY WEAR M·A·C – MAKE UP YOUR MOOD ξεδιπλώθηκε μέσα από τέσσερα θεματικά rooms: Feeling Bold, Feeling Romantic, Feeling Heroic και Feeling Cute, μεταφράζοντας διαφορετικές διαθέσεις σε βιωματικές εμπειρίες, από statement αυτοπεποίθησης και empowerment μέχρι ρομαντισμό και playful αυθορμητισμό.

Η βραδιά άνοιξε με ένα specially designed opening act από τη Nefelopetra, εμπνευσμένο από τα τέσσερα moods του event. Τα θεματικά rooms ξεδίπλωσαν κάθε διάθεση, αποκαλύπτοντας και την ambassador του brand, Μαρίνα Σάττι, που εκφράζει πάντα το mood της με τόλμη και αυθεντικότητα. Live artistry και immersive beauty moments από τους M·A·C Creators, σε συνδυασμό με το soundtrack του Μύρωνα Στρατή, έδωσαν τον παλμό της βραδιάς, ενώ εμείς απολαμβάναμε μοναδικά signature cocktails και street food burgers.

Παρά το socializing, τα lip looks όλων έμειναν άθικτα χάρη στις νέες matte αφίξεις της M·A·C, το Powder Kiss Hazy Matte Lipstick και το Powder Kiss Lip + Cheek Mousse. Πρόκειται για δύο νέες Powder Kiss συνθέσεις που προσφέρουν ένα hazy blur ματ αποτέλεσμα σε αμέτρητες αποχρώσεις.

Το πρώτο χαρίζει ένα softly blurred αποτέλεσμα, 10 ώρες άνετης διάρκειας και άμεση και μακράς διάρκειας ενυδάτωση, ενώ το δεύτερο αποτελεί την πλέον ιδανική επιλογή για effortless monochromatic looks, αφού μπορείς να το χρησιμοποιήσεις τόσο στα χείλη, όσο και στα ζυγωματικά πετυχαίνοντας ένα hazy matte αποτέλεσμα με 10 ώρες ενυδατικής διάρκειας και φυσικό soft-focus χρώμα.

Αν τώρα θέλεις να πετύχεις ένα πιο bold look, δοκίμασε μία από τις 50+ αποχρώσεις του M·A·Cximal Silky Matte Lipstick, το οποίο έχει έντονη χρωματική απόδοση, χαρίζοντας 12 ώρες full-coverage χρώμα, ματ φινίρισμα και 8 ώρες ενυδάτωσης.

Όποια και να είναι η επιλογή που θα κάνεις τελικά, το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι να αλλάξεις τα χείλη σου και να ανανεώσεις το look σου, ώστε να ταιριάζει με κάθε σου διάθεση.