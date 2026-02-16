5 νέες μάσκαρα για αξεπέραστο όγκο και μήκος στις βλεφαρίδες

Τα προϊόντα για τα οποία θα μιλούν όλοι τις επόμενες εβδομάδες

Αν υπάρχει ένα προϊόν που μπορεί να αλλάξει το βλέμμα μέσα σε δευτερόλεπτα, αυτό είναι η μάσκαρα. Αυτήν τη σεζόν, τα κορυφαία brands και οι οίκοι ομορφιάς επαναπροσδιορίζουν το iconic αυτό βήμα του μακιγιάζ με συνθέσεις που υπόσχονται αρχιτεκτονικό όγκο, αέρινο μήκος και περιποίηση που θυμίζει lash serum.

Τα βουρτσάκια γίνονται πιο ευέλικτα, αγκαλιάζοντας ακόμη και τις πιο κοντές βλεφαρίδες, ενώ οι φόρμουλες εμπλουτίζονται με πεπτίδια, έλαια και βιταμίνες που ενδυναμώνουν με κάθε πέρασμα. Το αποτέλεσμα; Πιο έντονο βλέμμα, «ανοιχτό», καθαρό, σχεδόν κινηματογραφικό. Είτε αναζητάς το απόλυτο black vinyl εφέ για βραδινές εμφανίσεις είτε ένα soft definition για το καθημερινό σου μακιγιάζ, οι παρακάτω νέες αφίξεις υπόσχονται να γίνουν η νέα beauty εμμονή σου:

5 νέες μάσκαρα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις

Volume Artist Mascara, Make Up For Ever-Απόκτησέ την εδώ

Η ευέλικτη και ελαφριά υφή αυτής της μάσκαρα προσφέρει καθαρό, ελεγχόμενο φινίρισμα, είναι άνετη για τις βλεφαρίδες και έχει σχεδιαστεί για να χαρίζει αποτέλεσμα που διαρκεί έως και 24 ώρες.

New York Lash Sensational Body Mascara, Maybelline New York-Απόκτησέ την εδώ

Η μάσκαρα Lash Sensational Body είναι ειδικά σχεδιασμένη για μεγάλη διάρκεια. Η μεταξένια σύνθεση εμπλουτισμένη με αργίλους καολίνης, αγκαλιάζει κάθε βλεφαρίδα απαλά, δημιουργώντας μια ανάλαφρη όψη και αίσθηση, ενώ σου επιτρέπει να χτίσεις για μέγιστο όγκο και εντυπωσιακή καμπύλη.

Lash Idôle Curl Goddess, Lancôme-Απόκτησέ την εδώ

Το καινοτόμο βουρτσάκι αγκαλιάζει και καλύπτει κάθε βλεφαρίδα χαρίζοντας εώς και 150% εφέ καμπύλης και εώς και 800% όγκος που διαρκεί όλη τη μέρα.

Lash Latex Mascara, YSL Beauty-Απόκτησέ την εδώ

Εμπνευσμένη από το sleek, εφαρμοστό latex υψηλής ραπτικής, η Lash Latex Mascara αγκαλιάζει τις βλεφαρίδες χαρίζοντας άμεσο μήκος και ένα lift που διαρκεί.

LashLift Effect Mascara, Erre Due-Απόκτησέ την εδώ

Η LashLift Effect Mascara χαρίζει εντυπωσιακή ανόρθωση βλεφαρίδων με μία μόνο κίνηση. Το ειδικά σχεδιασμένο βουρτσάκι ακριβείας αγκαλιάζει ακόμη και στις πιο κοντές βλεφαρίδες, προσφέροντας μέγιστο όγκο, αποτέλεσμα lifting και τέλειο διαχωρισμό σε κάθε εφαρμογή.