Αγνώριστη η Έμα Στόουν στα Oscars 2026: Η ανανεωμένη εμφάνισή της

Η show stopping εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί της φετινής τελετής απονομής των βραβείων Oscar 2026

Η Έμα Στόουν εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί των Academy Awards 2026 με ένα look που την έκανε να μοιάζει αγνώριστη, όχι γιατί έχασε το signature στιλ της, αλλά γιατί το ανανέωσε πλήρως, επιλέγοντας μια πιο σύγχρονη και μίνιμαλ εκδοχή του. Η ηθοποιός, που ήταν υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Bugonia, τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της με μια εμφάνιση που συνδύαζε υψηλή ραπτική και απροσδόκητα φρέσκια beauty αισθητική.

Για τη μεγάλη βραδιά, η Έμα Στόουν επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Louis Vuitton, ένα λαμπερό ασημί gown με παγιέτες, cap sleeves και ανοιχτή πλάτη που αναδείκνυε τη σιλουέτα της. Το φόρεμα, που χρειάστηκε πάνω από 600 ώρες για να κατασκευαστεί, είχε τετράγωνο ντεκολτέ και μια αιθέρια λάμψη που αντανακλούσε τα φλας των φωτογράφων σε κάθε της βήμα. Το styling ολοκληρώθηκε με διακριτικά διαμαντένια σκουλαρίκια και ασημί πέδιλα.

Όσον αφορά το beauty look της τώρα, η ηθοποιός άφησε πίσω το πιο κοντό bixie που είχε πρόσφατα και εμφανίστηκε με ένα κοντό, flippy bob σε βαθιά auburn απόχρωση, χτενισμένο με έντονη πλαϊνή χωρίστρα και απαλές καμπύλες στις άκρες. Το μακιγιάζ της κινήθηκε επίσης σε διαφορετικό mood από τις κλασικές επιλογές της: Αντί για έντονο eyeliner ή bold χείλη, προτίμησε μια πιο φωτεινή, σχεδόν αιθέρια προσέγγιση με shimmering ασημί-λευκή σκιά στα μάτια, έντονες βλεφαρίδες και ένα απαλό ροδακινί κραγιόν που φώτιζε το πρόσωπό της χωρίς να βαραίνει το look. Η επιδερμίδα παρέμεινε φυσική και λαμπερή, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπούσε ανάμεσα στο Hollywood glamour και στο σύγχρονο minimal beauty.

Ένα στοιχείο της εμφάνισή της που σχολιάστηκε πολύ ήταν βέβαια τα χείλη της. Η μούσα του Γιώργου Λάνθιμου φαίνεται πως υιοθέτησε ένα πιο juicy lip look, είτε ενδίδοντας στην τάση του lip filler, είτε επιλέγοντας να κάνοντας overlining, δηλαδή βγάζοντας το μολύβι χειλιών λίγο πιο έξω από το φυσικό περίγραμμά της, πετυχαίνοντας έτσι ένα πιο ζουμερό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή το υπόλοιπο μακιγιάζ της ήταν φυσικό και φρέσκο, το τελικό look έδειχνε κομψό και σίγουρα πολύ θηλυκό.