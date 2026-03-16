Oscars 2026: Τα ωραιότερα beauty looks στο κόκκινο χαλί

Βλέπουμε live τα Όσκαρ 2026 και σου μεταφέρουμε τα must-see του red carpet

Οι προβολείς άναψαν, τα φλας συγχρονίστηκαν και το κόκκινο χαλί των Όσκαρ 2026 μετατράπηκε στο απόλυτο moodboard της σεζόν. Κι ενώ όλοι ασχολούνται με τις φανταχτερές τουαλέτες και τα πανάκριβα κοσμήματα, εμείς στρέφουμε την προσοχή μας στα beauty looks, εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες που που μένουν αξέχαστες: επιδερμίδες που ακτινοβολούν φυσικά, μακιγιάζ που ισορροπεί ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και τη σύγχρονη τόλμη, hair looks που αποδεικνύουν πως η απλότητα είναι πλέον η πιο ισχυρή δήλωση πολυτέλειας.

Οι stars επέλεξαν μια νέα εκδοχή του glamour, όπου το «less but better» κυριάρχησε: soft-focus επιδερμίδες, διακριτικά τονισμένα μάτια, sculpted ζυγωματικά, glossy χείλη και ροδαλά μάγουλα ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές στο μακιγιάζ, ενώ τα sleek updos συνάντησαν ανεπιτήδευτους κυματισμούς και τα απόλυτα ίσια μαλλιά, αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη ομορφιά δεν χρειάζεται ένταση για να ξεχωρίσει.

Τα Όσκαρ 2026 επιβεβαίωσαν πως η ομορφιά περνά σταδιακά σε μια εποχή πιο προσωπική και αυθεντική, καλώντας για λιγότερες υπερπαραγωγές, αλλά περισσότερη αυθεντικότητα. Κάθε εμφάνιση έμοιαζε λιγότερο με τάση και περισσότερο με ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς και του χαρακτήρα κάθε A-lister, δημιουργώντας ένα νέο editorial αφήγημα όπου η αυτοπεποίθηση γίνεται το πιο ισχυρό beauty trend της χρονιάς.

Ακολουθούν οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της βραδιάς, που πρέπει οπωσδήποτε να δεις:

Όσκαρ 2026: Τα ωραιότερα beauty looks της βραδιάς

Chase Infiniti

Zoe Saldaña

Mikey Madison

Molly Sims

Anne Hathaway

Teyana Taylor

Priyanka Chopra

Gwyneth Paltrow

Elle Fanning

Mia Goth

Goldie Hawn & Kate Hudson

Kirsten Dunst

Nicole Kidman

Emma Stone

Demy Moore

