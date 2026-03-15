Όσκαρ: Πώς προέκυψε η ονομασία για το χρυσό αγαλματίδιο της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου
15 Μαρτίου 2026
Το πιο διάσημο κινηματογραφικό βραβείο στον κόσμο και ποθητό από όλους τους ηθοποιούς είναι σε όλους γνωστό με το όνομα Όσκαρ, ωστόσο η προέλευση της ονομασίας του παραμένει «άγνωστη».
Για την ακρίβεια η ιστορία πίσω από το χρυσό αγαλματίδιο της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου παραμένει θολή ως προς τον «νονό» του, ωστόσο υπάρχει μια ιστορία που θεωρείται περισσότερο πιθανή ως εκδοχή.
Η φιλική, πιο προσιτή και εύκολη ονομασία Όσκαρ φέρεται ως πιο πιθανό να επινοήθηκε από τη Μάργκαρετ Χέρικ.
Όλοι οι «νονοί» του Όσκαρ
Η Μάργκαρετ Χέρικ
Η Μάργκαρετ Χέρικ, ήταν η πρώτη βιβλιοθηκονόμος και μετέπειτα εκτελεστική διευθύντρια της Ακαδημίας. Όταν είδε ένα από τα αγαλματίδια πάνω στο γραφείο ενός στελέχους, φέρεται να είπε: «Μου θυμίζει τον θείο μου Όσκαρ».
