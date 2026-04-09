Μάθε πώς μπορείς να πετύχεις ένα εντυπωσιακό eye lifting effect χωρίς αισθητικές παρεμβάσεις

Μήπως νιώθεις ότι όσο περνούν τα χρόνια, το βλέμμα σου παίρνει την κατιούσα; Λογικό, αφού οι ρυθμοί παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης μειώνονται. Αν δεν νιώθεις ακόμα έτοιμη να κάνεις lifting ματιών, μπορείς να πετύχεις ένα παρόμοιο εφέ αλλάζοντας λίγο τη ρουτίνα μακιγιάζ σου. Κι όμως υιοθετώντας μερικά απλά, αλλά ιδιοφυή τρικς των makeup artists μπορείς να δημιουργήσεις την ψευδαίσθηση ενός πιο ανορθωμένου και τελικά πιο ξεκούραστου και νεανικού βλέμματος.

Lifting ματιών: Πώς να πετύχεις ένα πιο ανορθωμένο βλέμμα με το μακιγιάζ

Ξεκίνησε με τη σωστή βάση

Εφάρμοσε την αγαπημένη σου κρέμα ματιών κι έπειτα ένα concealer σε φωτεινή απόχρωση για να καμουφλάρεις τους μαύρους κύκλους αλλά και να «ανοίξεις» το βλέμμα σου. Εστίασε την εφαρμογή του στην εσωτερική και την εξωτερική γωνία των ματιών έτσι ώστε να πετύχεις αυτό το πολυπόθητο eye lifting εφέ.

Χρησιμοποίησε στρατηγικά τις σκιές

Εφάρμοσε μια ανοιχτή, σατινέ απόχρωση στο κέντρο του κινητού βλεφάρου και μια ελαφρώς πιο σκούρα σκιά στην εξωτερική γωνία, τραβώντας τη γραμμή διαγώνια προς το φρύδι. Ολοκλήρωσε το look με μία shimmering σκιά ή ένα highlighter στην εσωτερική γωνία των ματιών και κάτω από το τόξο του φρυδιού για να κάνεις το βλέμμα σου να δείχνει πιο «ανοικτό» και ανορθωμένο.

Χρησιμοποίησε προς όφελός σου το eyeliner

Χρησιμοποιώντας ένα eyeliner σχεδίασε μία γραμμή από την εξωτερική γωνία του ματιού προς το φρύδι, έτσι ώστε να κάνεις το βλέμμα σου να δείχνει γατίσιο. Για ένα πιο soft αποτέλεσμα, χρησιμοποίησε μία μαύρη ή καφέ σκιά και ένα λεπτό πινέλο για να δημιουργήσεις ένα wing, ξεκινώντας από την εξωτερική πάλι γωνία του ματιού «σβήνοντάς» την προς το φρύδι.

Εφάρμοσε στρατηγικά τη μάσκαρα

Όταν εφαρμόζεις τη μάσκαρα εστίασε την προσοχή σου στις εξωτερικές βλεφαρίδες, κάνοντας μικρές zig-zag κινήσεις για να τις «ανασηκώσεις». Αν το επιθυμείς, μπορείς να τονίσεις και τις κάτω βλεφαρίδες ελαφρά, για να «ανοίξει» ακόμα περισσότερο το βλέμμα.

Μην υποτιμάς τη δύναμη των φρυδιών

Χρησιμοποίησε ένα μολύβι ή ένα eyebrow gel για να γεμίσεις τα κενά στα φρύδια σου και τόνισε το τόξο με μια μικρή δόση highlighter κάτω από αυτό. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο θα φωτίσεις το βλέμμα σου, αλλά θα ενισχύσεις και το eye lifting effect.