Αυτά είναι τα καλύτερα ροζ κραγιόν για μελαχρινές

Πώς να διαλέξεις το ιδανικό για εσένα με βάση τον υποτόνο του δέρματός σου

Το ροζ κραγιόν είναι από τις πιο ευέλικτες επιλογές στο μακιγιάζ, ένα χρώμα που στις μελαχρινές λειτουργεί σχεδόν πάντα υπέρ τους. Γιατί; Δημιουργεί μια καθαρή αντίθεση με τα σκούρα μαλλιά, χαρίζει φρεσκάδα στο πρόσωπο και μπορεί να λειτουργήσει τόσο σε πρωινές, όσο και σε βραδινές εμφανίσεις, δημιουργώντας ένα απόλυτα φυσικό ή ένα έντονα δυναμικό αποτέλεσμα αντίστοιχα. Δεν πρόκειται για μία τάση, αλλά για ένα χρώμα κραγιόν passepartout, που κάθε γυναίκα πρέπει να έχει στο νεσεσέρ της. Το ζητούμενο είναι να επιλέξεις τη σωστή απόχρωση και υφή, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει ισορροπημένο, σύγχρονο και απόλυτα ταιριαστό πάνω σου. Ποια είναι λοιπόν τα καλύτερα ροζ κραγιόν για μελαχρινές;

Αν έχεις ζεστό υποτόνο (κιτρινωπό ή χρυσαφί), τα ροζ με ροδακινί ή κοραλί βάση είναι αυτά που σου ταιριάζουν περισσότερο. Οι αποχρώσεις όπως dusty rose, warm pink και salmon pink δίνουν φυσικό, «ζεστό» αποτέλεσμα και φωτίζουν το πρόσωπο χωρίς να δείχνουν ψυχρές.

Αν ο υποτόνος σου είναι ψυχρός (ροζ ή ελαφρώς μπλε), τότε στρέψου σε ροζ με μπλε βάση. Τα cool pinks, τα φούξια και τα berry pinks κάνουν τέλεια αντίθεση με τα σκούρα μαλλιά και αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά σου με ένταση και κομψότητα.

Αν έχεις ουδέτερο υποτόνο, ανήκεις στις τυχερές, αφού μπορείς να κινηθείς σχεδόν σε όλη τη γκάμα. Οι πιο κολακευτικές επιλογές για εσένα είναι βέβαια είναι τα mauve pink και τα pink nude που ισορροπούν ανάμεσα στο ζεστό και το ψυχρό.

Το βάθος της επιδερμίδας παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Σε πιο ανοιχτές μελαχρινές επιδερμίδες, ιδανικές επιλογές αποτελούν τα απαλά ροζ και τα pink nude, τα οποία δείχνουν ρομαντικά και κομψά. Σε μεσαίους τόνους, τα πιο «γεμάτα» ροζ, όπως το rosewood ή το έντονο dusty pink, δίνουν χαρακτήρα χωρίς υπερβολή, ενώ σε σκουρόχρωμες επιδερμίδες, τα έντονα φούξια, τα magenta και τα βαθιά berry pink δημιουργούν εντυπωσιακή αντίθεση και δείχνουν εξαιρετικά φωτεινά.

Ακολουθούν μερικά από τα καλύτερα ροζ κραγιόν για μελαχρινές για να διαλέξεις:

Rouge Pur Couture στην απόχρωση P2 Rose No Taboo, YSL Beauty-Απόκτησέ το εδώ

Color Riche Free the Nudes στην απόχρωση 601 Worth it, L’Oréal Paris-Απόκτησέ το εδώ

Lustreglass Sheer-Shine Lipstick στην απόχρωση Syrup, MAC Cosmetics-Απόκτησέ το εδώ

New Unlimited Stylo στην απόχρωση 10 Universal Rose, KIKO Milano-Απόκτησέ το εδώ

L' Absolu Rouge Intimatte Soft-Blurred Matte Lipstick στην απόχρωση 320 Hush Hush, Lancôme-Απόκτησέ το εδώ

Hollywood Beauty Icon K.I.S.S.I.N.G στην απόχρωση 90s Pink, Charlotte Tilbury-Απόκτησέ το εδώ

Pure Color Creme Lipstick στην απόχρωση Rebellious Rose, Estée Lauder-Απόκτησέ το εδώ