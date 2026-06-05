Τα μυστικά για να μη λερώνονται ποτέ τα δόντια σου με κραγιόν

Κι όμως υπάρχει τρόπος

Ας το παραδεχτούμε, τίποτα δεν χαλάει πιο γρήγορα ένα λαμπερό χαμόγελο, από ένα σημάδι από κραγιόν στα δόντια. Όσο ντροπιαστικό και να είναι, στην πραγματικότητα έχει συμβεί σε όλες μας. Το θέμα είναι πώς μπορεί να μην ξανασυμβεί. Παρακάτω θα βρεις όλα τα μυστικά για να κρατήσεις το χαμόγελό σου κατάλευκο και lipstick free:

Πώς να μη λερώνονται τα δόντια με το κραγιόν

Ξεκίνα πάντα με απαλά, ενυδατωμένα χείλη

Όταν τα χείλη είναι απαλά, το κραγιόν εφαρμόζεται πιο όμορφα και «κάθεται» σωστά, χωρίς να μαζεύεται σε σημεία που μπορεί να μεταφερθεί. Εφάρμοσε λοιπόν ένα lip balm κι άφησέ το να ενυδατώσει τα χείλη σου όση ώρα κάνεις το υπόλοιπο μακιγιάζ σου πριν το σκουπίσεις και προχωρήσεις στην εφαρμογή του κραγιόν.

Επίλεξε το σωστό κραγιόν

Εξίσου σημαντική είναι και η επιλογή του κραγιόν. Τα πολύ κρεμώδη προϊόντα μπορεί να είναι όμορφα, αλλά έχουν την τάση να «φεύγουν» πιο εύκολα. Η πιο safe bet επιλογή που μπορείς να κάνεις είναι ένα σταθερό, ματ ή long-lasting κραγιόν, το οποίο θα μείνει ακούνητο στη θέση του και δεν θα σε προδώσει μέσα στη μέρα.

Finishing touches

Μια μικρή αλλά πολύ αποτελεσματική κίνηση είναι αφού εφαρμόσεις το κραγιόν σου, να ακουμπήσεις απαλά ένα χαρτομάντιλο ανάμεσα στα χείλη σου, έτσι ώστε να αφαιρέσεις την περίσσεια προϊόντος. Το ίδιο ακριβώς μπορείς να πετύχεις, βάζοντας ένα από τα δάχτυλά σου στο στόμα σου και τραβώντας το έξω με μία γρήγορη κίνηση. Άβολο; Ναι. Εξαιρετικά αποτελεσματικό; Πάλι ναι.