Αυτά είναι τα καλύτερα bronzer για γυναίκες άνω των 50

Οι υφές και τα φινιρίσματα που θα αναδείξουν καλύτερα την επιδερμίδα σου

Αν είσαι πάνω από τα 50, τότε ξέρεις πολύ καλά ότι το μακιγιάζ δεν έχει να κάνει με το να «κρύβεις», αλλά με το να αναδεικνύεις τη φυσική σου λάμψη με τον πιο έξυπνο τρόπο. Εκεί ακριβώς έρχονται τα bronzers να σμιλεύσουν το πρόσωπο και να το "ζεστάνουν", χαρίζοντας αυτό το healthy glow που δείχνει chic σε κάθε ηλικία. Δεν είναι όμως όλα τα bronzers ίδια. Πώς μπορείς να κάνεις την καλύτερη λοιπόν επιλογή;

Ποια είναι τα καλύτερα bronzer για γυναίκες άνω των 50;

Μετά τα 50, οι ιδανικές φόρμουλες για bronzer δεν είναι πια τα κλασικά compact προϊόντα, όσο πρακτικά κι αν είναι. Τα υγρά ή κρεμώδη bronzers θεωρούνται πολύ πιο κολακευτικά, καθώς «δένουν» φυσικά με την επιδερμίδα και χαρίζουν μια απαλή, ηλιοκαμένη λάμψη χωρίς να δείχνουν βαριά. Σε αντίθεση με τις πούδρες, δεν τείνουν να «κάθονται» στις λεπτές γραμμές ή τις ρυτίδες, αφήνοντας ένα πιο λείο και φρέσκο αποτέλεσμα.

Όσο για το φινίρισμα, τα έντονα ματ bronzers καλό είναι να αποφεύγονται, γιατί μπορεί να κάνουν την επιδερμίδα να δείχνει πιο θαμπή και κουρασμένη. Εξίσου απαγορευτικά είναι βέβαια και τα υπερβολικά glittery προϊόντα. Η πιο κομψή επιλογή είναι τα ελαφρώς ιριδίζοντα bronzers, που χαρίζουν διακριτική λάμψη και ζωντάνια στο πρόσωπο.

Όσον αφορά την εφαρμογή τώρα, αντί για έντονο contouring, προτίμησε πιο απαλή εφαρμογή με μεγάλο πινέλο στα ζυγωματικά, το περίγραμμα του προσώπου και τη γραμμή των μαλλιών για ένα φυσικό, sunkissed αποτέλεσμα που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά χωρίς να τα «σκληραίνει».

Ακολουθούν μερικές από τις δικές μας αγαπημένες επιλογές προϊόντων για να διαλέξεις:

Aegean Bronzer, KORRES-Απόκτησέ το εδώ

Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer, Charlotte Tulbury-Απόκτησέ το εδώ

Terracotta Light, Guerlain-Απόκτησέ το εδώ

Warm Wishes Effortless Bronzer, Rare Beauty-Απόκτησέ το εδώ

Les Beiges Healthy Glow Bronzing Cream, Chanel-Απόκτησέ το εδώ