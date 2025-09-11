Mέθοδος 53: Το viral contouring hack που σμιλεύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου με μία κίνηση

Η μέθοδος 53 προσφέρει ακρίβεια και φυσικότητα στο μακιγιάζ

Τα social media έχουν τη δύναμη να μετατρέπουν ακόμη και τις πιο απλές τεχνικές μακιγιάζ σε παγκόσμια trends. Τελευταία, το TikTok και το Instagram έχουν πλημμυρίσει από βίντεο με το hashtag #53method, μια νέα τεχνική contouring που υπόσχεται ότι σμιλεύει το πρόσωπο, τονίζει τα χαρακτηριστικά και χαρίζει ένα απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα.



Η μέθοδος 53

Η μέθοδος 53 βασίζεται στην τοποθέτηση προϊόντων contour και highlighter σε συγκεκριμένα σημεία του προσώπου, σχηματίζοντας το νούμερο 5 και το νούμερο 3 αντίστοιχα. Ο αριθμός 5 ξεκινά κάτω από το μάτι, ακριβώς κάτω από το σημείο όπου εμφανίζονται οι μαύροι κύκλοι, ακολουθεί το πλάι της μύτης και δημιουργεί την «κοιλιά» σχεδιάζοντας μια καμπύλη παράλληλη με το στόμα. Ο αριθμός 3 ξεκινά από τους κροτάφους, συνεχίζει κάτω από τα ζυγωματικά και τέλος αγκαλιάζει τη γωνία του σαγονιού, συνεχίζοντας προς το πηγούνι. Στη συνέχεια, αναμειγνύονται οι δύο αριθμοί με ένα beauty blender ή ένα μαλακό πινέλο. Η έξυπνη αυτή προσέγγιση βοηθά ώστε το bronzer και το highlighter να συνεργάζονται αρμονικά, δίνοντας στο πρόσωπο διάσταση χωρίς σκληρές γραμμές.



Με τη μέθοδο 53, το πρόσωπο δείχνει πιο σμιλεμένο, τα χαρακτηριστικά αναδεικνύονται, ενώ η συνολική εικόνα παραμένει φυσική και ισορροπημένη.