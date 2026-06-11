Αυτά είναι τα καλύτερα υγρά ρουζ κάτω από 15€

Χαρίζουν ένα χρώμα υγείας στο πρόσωπο, κάνοντάς το να δείχνει πιο νεανικό

Τα υγρά ρουζ έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ των τελευταίων ετών. Δικαίως. Λίγες σταγόνες αρκούν για να χαρίσουν στην επιδερμίδα χρώμα υγείας, φρεσκάδα και ζωντάνια. Απλώνονται εύκολα, «δένουν» αρμονικά με την επιδερμίδα και δημιουργούν αυτό το πολυπόθητο healthy glow που κάνει το πρόσωπο να δείχνει πιο υγιές και νεανικό.

Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία για να αποκτήσεις ένα πραγματικά καλό υγρό ρουζ. Στα beauty counters θα βρεις πραγματικά εξαιρετικές οικονομικές επιλογές, που προσφέρουν εντυπωσιακές αποδόσεις χρώματος, μεγάλη διάρκεια και αποχρώσεις που κολακεύουν κάθε τόνο επιδερμίδας.

Editor's Tip: Για να κάνεις το πρόσωπό σου να δείχνει πιο νεανικό και τη συνολική σου εμφάνιση πιο girly, εφάρμοσε το ρουζ στα μήλα. Αν τώρα θέλεις να πετύχεις ένα lifting αποτέλεσμα, εφάρμοσέ το ψηλά στα ζυγωματικά, «σβήνοντάς» το προς τους κροτάφους.

Από απαλά ροζ και ροδακινί μέχρι πιο ζωηρές berry αποχρώσεις, ακολουθούν τα δικά μας αγαπημένα υγρά ρουζ κάτω από 15€:

Υγρά ρουζ: Οι καλύτερες οικονομικές επιλογές

Lumi Le Liquid Blush στην απόχρωση Berry Glow, L'Oréal Paris-Απόκτησέ το εδώ

Blush Affair στην απόχρωση 060 Berry Bliss, Catrice-Απόκτησέ το εδώ

Sunkisser Blush στην απόχρωση 03 Sol Search, Maybelline New York-Απόκτησέ το εδώ

Fat Cheeks στην απόχρωση 2 Fig Fizz, NYX Professional Makeup-Απόκτησέ το εδώ