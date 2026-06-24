7 νέα προϊόντα μακιγιάζ που αξίζουν μια θέση στο καλοκαιρινό νεσεσέρ σου

Τα λανσαρίσματα που αξίζουν την προσοχή σου

Κάθε καλοκαίρι φέρνει νέες τάσεις στην ομορφιά, που καλούν για ανανέωση του νεσεσέρ. Φέτος το ζητούμενο είναι ένα: φυσικό μακιγιάζ με φρέσκια και λαμπερή επιδερμίδα. Από πολυχρηστικά προϊόντα που εξοικονομούν χώρο στο νεσεσέρ μέχρι καινοτόμες συνθέσεις που αντέχουν στη ζέστη και την υγρασία, οι νέες αφίξεις στο μακιγιάζ υπόσχονται να γίνουν οι απόλυτοι σύμμαχοί σου στην καθημερινότητα στην πόλη, αλλά και στις διακοπές. Εμείς δοκιμάσαμε πολλά και καταλήξαμε ότι αυτά είναι τα επτά λανσαρίσματα, που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις.

Τα νέα προϊόντα μακιγιάζ που πρέπει να δοκιμάσεις

Blueberry Skin Tint, Doce & Gabbana

Σχεδιασμένο για να προσφέρει 24 ώρες ενυδάτωσης, αυτό το skin tint χαρίζει κάλυψη που χτίζεται και μια υγιή λάμψη, ενώ θολώνει τις ατέλειες και τα σημάδια γήρανσης.

Just Cavalli x Kiko Milano Party Glam Lumi-Bronzer, Kiko Milano

Με αυτήν την τερακότα, το πρόσωπο αποκτά αμέσως θερμότητα και τα χαρακτηριστικά του σμιλεύονται, δημιουργώντας ένα φυσικό, ηλιοκαμένο αποτέλεσμα.

Météorites Compact Mattifying And Setting Pressed Powder στην απόχρωση 01 Translucent / Translucide, Guerlain

Αύτή η πούδρα σταθεροποιεί το μακιγιάζ, λειαίνει οπτικά, διορθώνει και χαρίζει ομοιόμορφη όψη στην επιδερμίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι τέσσερις αποχρώσεις που συνθέτουν κάθε αρμονία ενώνονται δημιουργώντας μία tone-on-tone πούδρα -ένα πραγματικό επίτευγμα χρωματικής τεχνογνωσίας και τεχνολογικής καινοτομίας.

Wonder Snatch Concealer στην απόχρωση 11 Neutral Beige, NYX Professional Makeup

Το Wonder Snatch Concealer καλύπτει, σμιλεύει και ανορθώνει. Είναι εμπλουτισμένο με εκχύλισμα guarana, γνωστό για τις τονωτικές, αναζωογονητικές ιδιότητές του, καθώς και με πεπτίδια για υποστήριξη της παραγωγής κολλαγόνου.

Couture Eye Palette Nude Hours στην απόχρωση Nude Hours, Yves Saint Laurent

Αυτή η couture παλέτα σκιών με εννέα nude καφέ αποχρώσεις σε ματ, σατινέ, μεταλλικά και λαμπερά φινιρίσματα έχει σχεδιαστεί για να δημιουργείς μοναδικά looks για κάθε στιγμή της ημέρας.

Dior Backstage Rosy Glow Stick Radiance and pH-Activated Color Blush Stick στην απόχρωση 106 Pomelo, Dior

Το πρώτο ρουζ Dior σε μορφή στικ εξασφαλίζει 12 ώρες «εξατομικευμένου» χρώματος που προσαρμόζεται στο pH της επιδερμίδας, προσφέροντας αποτέλεσμα δροσερής λάμψης. Αντανακλά το φως, κάνοντας τα ζυγωματικά να δείχνουν πιο έντονα.

Blurfiller Blurring Lip Contour στην απόχρωση 535 Brown Caramel, L'Oréal Paris

Το L' Oréal Paris BlurFiller χαρίζει φυσικά πιο γεμάτα χείλη, με ένα εκλεπτυσμένο blurred αποτέλεσμα soft-focus. Η ειδικά σχεδιασμένη στρογγυλή άκρη εφαρμόζει εύκολα, διαμορφώνοντας και τονίζοντας το περίγραμμα για αποτέλεσμα που θυμίζει lip filler.