5 νέα αντηλιακά με χρώμα που θα αντικαταστήσουν το καθημερινό foundation

Ο αέρας ανανέωσης που χρειάζεται η πρωινή ρουτίνα σου

Όσο ο καιρός ζεσταίνει, το foundation φαντάζει βαρύ, σχεδόν "ασήκωτο" πάνω στην επιδερμίδα. Η λύση; Ένα tinted αντηλιακό προσώπου.

Φέτος λανσαρίστηκαν αρκετές νέες συνθέσεις, που ξεχωρίζουν γιατί συνδυάζουν skincare και make-up σε ένα μόνο βήμα. Εξισορροπούν τον τόνο του δέρματος, καλύπτουν μικρές ατέλειες και χαρίζουν φυσικό αποτέλεσμα χωρίς να βαραίνουν το πρόσωπο -όλα αυτά προστατεύοντας την επιδερμίδα από τις βλαβερές ακτίνες UV. Παράλληλα, πολλές σύγχρονες συνθέσεις περιέχουν ενυδατικά και αντιοξειδωτικά συστατικά που ενισχύουν την υγεία της επιδερμίδας μέσα στη μέρα.

Είτε προτιμάς ελαφριά κάλυψη τύπου «second skin» είτε ένα πιο έντονα καλυπτικό αποτέλεσμα, ανάμεσα στα αντηλιακά με χρώμα που ακολουθούν, είναι βέβαιο ότι θα βρεις το νέο αγαπημένο σου summer go-to:

Τα νέα αντηλιακά με χρώμα που πρέπει να δοκιμάσεις

Sunfilm Face Mineral Fluid Tinted SPF50, Juliette Armand-Απόκτησέ το εδώ

Με ανανεωμένη σύνθεση, αυτό το λεπτόρρευστο αντηλιακό προσώπου με χρώμα προσφέρει ευρύ φάσμα αντηλιακής προστασίας απο τις ακτίνες UVA, UVB, υπέρυθρες (IR), ορατό (HEV) και μπλε φως, ενώ χαρίζει ομοιόμορφη κάλυψη με ματ αποτέλεσμα.

Fusion Water Magic Repair SPF50, ISDIN-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το αντιγηραντικό αντηλιακό προλαμβάνει τη φωτογήρανση, ενώ προστατεύει το δέρμα από τη ρύπανση, μειώνοντας παράλληλα τα σημάδια γήρανσης.

Capital Soleil Uv-Aqua Lightweight Tinted Moisturizing Face Sunscreen SPF50, Vichy-Απόκτησέ το εδώ

Το νέο αντηλιακό της Vichy προσφέρει προηγμένη προστασία και 24ωρη ενυδάτωση με ανάλαφρη και αόρατη αίσθηση, σαν νερό. Η σύνθεση του είναι ενισχυμένη με Βιταμίνη Ε για επιπλέον αντιοξειδωτική δράση, ενώ περιέχει και tint για ομοιόμορφο χρωματικό τόνο.

Matte Make - Up Stick SPF50, Youth Lab-Απόκτησέ το εδώ

Το Matte Make-up Stick SPF 50 είναι ένα ανάλαφρο make-up σε μορφή stick που προσφέρει υψηλή αντηλιακή προστασία από την UVA, UVB και IR ακτινοβολία. Χαρίζει ομοιόμορφη κάλυψη, ενώ βοηθά στη μείωση της λιπαρότητας και της εμφάνισης των πόρων, χωρίς να αφυδατώνει την επιδερμίδα.

Bee Sun Safe Daily Age Repair Tinted, APIVITA-Απόκτησέ το εδώ

Αυτή η ανανεωμένη, λεπτόρρευστη αντηλιακή κρέμα που απορροφάται άμεσα, προσφέρει φυσική, ελαφριά προς μέτρια κάλυψη, ενώ αφήνει την επιδερμίδα ενυδατωμένη και λαμπερή. Προλαμβάνει και μειώνει τις ρυτίδες, αλλά και τις πανάδες με 3% νιασιναμίδη και θαλάσσια φύκη.

