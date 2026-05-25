Τα καλύτερα αντηλιακά μαλλιών του φετινού καλοκαιριού

Οι συνθέσεις που θα κρατήσουν τα μαλλιά σου λαμπερά, απαλά και καλά προστατευμένα από τον ήλιο

Fun fact: Η επιδερμίδα σου δεν είναι η μόνη που χρειάζεται προστασία από τον ήλιο. Την ίδια φροντίδα απαιτούν και τα μαλλιά σου. Ο ήλιος, η θάλασσα και το χλώριο μπορούν να τα αφυδατώσουν, να τα κάνουν θαμπά και να ταλαιπωρήσουν την τρίχα πολύ περισσότερο απ’ όσο φαντάζεσαι. Τη λύση έρχονται να δώσουν τα αντηλιακά μαλλιών, τα οποία λειτουργούν σαν μια αόρατη ασπίδα προστασίας απέναντι στην UV ακτινοβολία, βοηθώντας τα μαλλιά να διατηρούν τη λάμψη, την απαλότητα και τη ζωντάνια τους. Παράλληλα, προστατεύουν από το φριζάρισμα, περιορίζουν την ξηρότητα και συμβάλλουν ώστε το χρώμα να παραμένει φωτεινό και αναλλοίωτο κάτω από τον ήλιο.

Ακολουθούν πέντε από τα δικά μας αγαπημένα αντηλιακά μαλλιών που αξίζει να δοκιμάσεις κι εσύ φέτος το καλοκαίρι:

Τα καλύτερα αντηλιακά μαλλιών

Invigo Sun, Wella Professionals

Το ενυδατικό σπρέι Wella Professionals Invigo Sun προστατεύει τα μαλλιά από την επιβλαβή ηλιακή ακτινοβολία και αποτρέπει τον σχηματισμό ελεύθερων ριζών οι οποίες φθείρουν την ίνα της τρίχας και προκαλούν ξεθώριασμα των μαλλιών.

Soleil Huile Sirene, Kérastase

Εμπλουτισμένο με Βιταμίνη Ε από Έλαιο Babasu, αυτό το σπρέι αφήνει τα μαλλιά απαλά, ενισχύει στο φυσικό τους σχήμα και τα προστατεύει από τις ακτίνες UV.

Bee Sun Safe Hair Oil, APIVITA

Το ενυδατικό λάδι Apivita Bee Sun Safe προστατεύει και θρέφει τα μαλλιά που εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία, αφήνοντάς τα απίστευτα απαλά, ευχάριστα αρωματισμένα και λαμπερά.

Hair Sun Protection Red Vine, KORRES

Ενισχυμένο με Αλόη, προβιταμίνη Β5, εκχυλίσματα από κόκκινο Σταφύλι και Ηλίανθο, αυτό το λάδι προστατεύει και φροντίζει τα ταλαιπωρημένα από τη θάλασσα και τον ήλιο μαλλιά, διατηρώντας το χρώμα και τη λάμψη τους.

Luxurious Suncare Hair Protection Spray, Intermed

Το Luxurious Sun Care Hair Protection Spray, με κερατίνη, βιταμίνη Ε και προ-βιταμίνη Β5 προστατεύει τα μαλλιά από τον ήλιο, κλειδώνει το χρώμα, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει την τρίχα και χαρίζει μοναδική λάμψη.