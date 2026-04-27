Δοκιμάσαμε πολλά και καταλήξαμε σε αυτά τα πέντε

Το K-beauty δεν είναι απλώς μια τάση. Είναι φιλοσοφία. Από τις ρουτίνες 10 βημάτων μέχρι προϊόντα με καινοτόμες υφές, η κορεατική ομορφιά έχει κερδίσει επάξια τη θέση της στο global beauty radar. Και αν υπάρχει ένα προϊόν στο οποίο πραγματικά ξεχωρίζει, αυτό είναι το αντηλιακό προσώπου.

Σε αντίθεση με τα πιο «βαριά» ή λιπαρά αντηλιακά που ίσως έχεις συνηθίσει, τα κορεατικά αντηλιακά εστιάζουν στην απόλυτη εμπειρία χρήσης: ανάλαφρες, σχεδόν αόρατες υφές, ενυδατικά συστατικά και φόρμουλες που απορροφώνται αμέσως χωρίς να αφήνουν λευκά υπολείμματα. Και κάπως έτσι, η καθημερινή προστασία από τον ήλιο μετατρέπεται από αγγαρεία σε μικρή, απολαυστική συνήθεια.

Ιδού τα ωραιότερα κορεατικά αντηλιακά προσώπου που αξίζει να δοκιμάσεις:

Τα καλύτερα κορεάτικα αντηλιακά προσώπου

Aqua Perfect Sun Gel SPF50+ PA++++, Orjena-Απόκτησέ το εδώ

Η ελαφριά υφή εξασφαλίζει ενυδάτωση χωρίς να αφήνει το δέρμα αίσθηση λιπαρότητας, απαλύνει τις ρυτίδες, είναι αποτελεσματικό για την ανάπλαση του δέρματος, έχει αντιφλεγμονώδη και λευκαντική δράση.

Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum SPF50+, SKIN1004-Απόκτησέ το εδώ

Η πλούσια φόρμουλα Hyalu-Cica, με εκχυλίσματα από Centella Asiatica και υαλουρονικά οξέα, θεραπεύει και παράλληλα ενυδατώνει σε βάθος το δέρμα. Με προστασία SPF 50+, αυτός ο ορός χαρίζει μια ισχυρή ασπίδα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Birch Juice Moisturizing Sunscreen SPF50+, Round Lab-Απόκτησέ το εδώ

Η ενυδατική και προστατευτική κρέμα Birch Juice Moisturizing Sunscreen SPF 50+ με εκχύλισμα σημύδας προστατεύει από τη UV ακτινοβολία, ενυδατώνει και θρέφει χωρίς να βαραίνει την επιδερμίδα.

Sun Project Water Sun Cream SPF50+, Thank You Farmer-Απόκτησέ το εδώ

Αυτή η ελαφριά αντηλιακή κρέμα προστατεύει την επιδερμίδα, προσφέρει βαθιά ενυδάτωση, ενώ παράλληλα χαρίζει λάμψη χωρίς να αφήνει λευκά σημάδια.

Relief Sun Rice + Probiotics SPF50+, Beauty of Joseon-Απόκτησέ το εδώ

Αυτή η κρεμώδης σύνθεση είναι εμπλουτισμένη με εκχυλίσματα ρυζιού και δημητριακών που έχουν υποστεί ζύμωση, τα οποία είναι πλούσια σε βιταμίνες B, C, E, αμινοξέα και μεταλλικά στοιχεία. Εξασφαλίζει υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία

ενυδατώνει, θρέφει εντατικά την επιδερμίδα και συμβάλλει στην πρόληψη της πρόωρης γήρανσης.