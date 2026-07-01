Τα οικονομικά προϊόντα που «βάζουν τα γυαλιά» σε high end συνθέσεις

Πες μας υπερβολικές, αλλά το θεωρούμε σχεδόν εγκληματικό να φύγεις για διακοπές χωρίς να βάλεις στο νεσεσέρ σου ένα μπρόνζερ. Είναι το hero προϊόν του καλοκαιρινού μακιγιάζ, το οποίο με λίγες μόνο κινήσεις μπορεί να χαρίσει στο πρόσωπο ζεστασιά, φυσική διάσταση και εκείνη την ηλιοκαμένη όψη που θυμίζει διακοπές.

Μην μπερδεύεσαι όμως. Το μπρόνζερ δεν προορίζεται για contouring, αλλά για να «ζεστάνει» το πρόσωπο, γι' αυτό εφαρμόζεται στα σημεία που θα χτυπούσε φυσικά ο ήλιος, δηλαδή στα ζυγωματικά, στους κροτάφους, κατά μήκος του μετώπου, στη γραμμή του σαγονιού και στη γέφυρα της μύτης.

Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να επενδύσεις σε ένα ακριβό προϊόν για να πετύχεις αυτό το πολυπόθητο sun-kissed αποτέλεσμα. Στα beauty counters θα βρεις πλέον πολλές οικονομικές επιλογές που ανταγωνίζονται επάξια τα high end προϊόντα, προσφέροντας βελούδινες υφές, εύκολο σβήσιμο και αποχρώσεις που κολακεύουν κάθε τόνο επιδερμίδας.

Ιδού 5 από τα καλύτερα οικονομικά bronzers που αξίζουν μια θέση στο νεσεσέρ σου:

Τα 5 καλύτερα οικονομικά μπρόνζερ

Sun Club Matt Bronzing Powder, Essence Cosmetics

Ιδανικό για πιο σκουρόχρωμες επιδερμίδες, αυτό το μπρόνζερ χαρίζει ένα ακαταμάχητα φυσικό και ηλιοκαμένο look με ματ αποτέλεσμα.

Sun Glow Matt Bronzing Powder, Catrice

Αυτή η πούδρα με ματ και αδιάβροχη σύνθεση δίνει στο πρόσωπο και το σώμα μια φυσική ηλιοκαμένη όψη. Χαρίζει αποτέλεσμα μακράς διάρκειας και είναι ιδανική και για contouring.

Lumi Le Bronzer Stick Soleil στην απόχρωση 130 Sunset Dore, L'Oréal Paris

Το Lumi Bronze Le Stick Soleil γίνεται ένα με την επιδερμίδα, δημιουργώντας ένα μπρονζέ look εμπνευσμένο από τη Γαλλική Ριβιέρα. Η cream-to-powder σύνθεση εφαρμόζεται με μία κίνηση και αγκαλιάζει φυσικά την επιδερμίδα, χαρίζοντάς μια αυθεντική sun-kissed όψη.

Buttermelt Bronzer στην απόχρωση 05 Butta Off, NYX Professional Makeup

Το Buttermelt Bronzer απλώνεται και μπλεντάρεται ονειρεμένα. Η σύνθεσή του γίνεται ένα με την επιδερμίδα αφήνοντάς τη μεταξένια απαλή, με τέλειο μπρονζέ φινίρισμα.

Sun-Kiss Mineral Bronzing Powder, Mon Rêve

Η μοναδική σύνθεση πλούσια σε έντονες χρωστικές οι οποίες είναι εμπλουτισμένες με shimmer ορυκτές πούδρες και με συστατικά που περιποιούνται το δέρμα, προσφέρει με ένα μόνο πέρασμα άψογο bronzed look που διαρκεί.