Πώς να μην σπάει το κονσίλερ: 3+1 tips που θα μεταμορφώσουν το μακιγιάζ σου

Τα makeup hacks στα οποία ορκίζονται οι pros

Υπάρχουν λίγα πράγματα πιο απογοητευτικά στη ζωή -ναι, οκ στο μακιγιάζ έστω- από ένα κονσίλερ που δείχνει τέλειο το πρωί και λίγες ώρες μετά «σπάει», μαζεύει στις γραμμές ή κάνει την περιοχή κάτω από τα μάτια να φαίνεται ξηρή και κουρασμένη. Κι όμως, όσο συχνό κι αν είναι αυτό το πρόβλημα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι φταίει το προϊόν. Τις περισσότερες φορές, το αποτέλεσμα επηρεάζεται από την προετοιμασία της επιδερμίδας, την ποσότητα προϊόντος που χρησιμοποιούμε ή ακόμη και τον τρόπο εφαρμογής του. Η περιοχή κάτω από τα μάτια είναι λεπτή, ευαίσθητη και συνεχώς σε κίνηση, γι’ αυτό και χρειάζεται λίγη περισσότερη φροντίδα για να δείχνει το κονσίλερ λείο, φωτεινό και φυσικό όλη μέρα. Πώς γίνεται να μην σπάει το κονσίλερ λοιπόν;

Πώς να μην σπάει το κονσίλερ

Ξεκίνα με μια καλή ενυδατική κρέμα

Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για να μη σπάει το κονσίλερ είναι η σωστή ενυδάτωση. Όταν η περιοχή κάτω από τα μάτια είναι αφυδατωμένη, οποιοδήποτε προϊόν θα αρχίσει να «κάθεται» πάνω στις λεπτές γραμμές και να δείχνει βαρύ. Πριν το κονσίλερ λοιπόν, εφάρμοσε λοιπόν μια ελαφριά αλλά θρεπτική κρέμα ματιών για να βοηθήσεις την επιδερμίδα να παραμείνει ελαστική και λεία. Το μυστικό είναι να αφήσεις την κρέμα να απορροφηθεί καλά πριν προχωρήσεις στο μακιγιάζ, ώστε να μη γλιστρά το προϊόν.

Μην το παρακάνεις με την ποσότητα

Εξίσου σημαντική είναι και η ποσότητα του κονσίλερ. Ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι η υπερβολική εφαρμογή προϊόντος με στόχο περισσότερη κάλυψη. Στην πραγματικότητα, όσο περισσότερο προϊόν χρησιμοποιείται, τόσο πιο εύκολα θα «σπάσει» μέσα στη μέρα. Μια μικρή ποσότητα, τοποθετημένη κυρίως στην εσωτερική γωνία και στα σημεία που υπάρχει σκιά, αρκεί για να φωτίσει το βλέμμα χωρίς να βαραίνει την περιοχή.

Δώσε προσοχή στην εφαρμογή

Ο τρόπος εφαρμογής κάνει επίσης μεγάλη διαφορά. Τα δάχτυλα, ένα νωπό σφουγγαράκι ή ένα μικρό πινέλο μπορούν να βοηθήσουν το κονσίλερ να «δέσει» καλύτερα με την επιδερμίδα. Οι ταμποναριστές κινήσεις είναι πάντα προτιμότερες από το έντονο τρίψιμο, γιατί κρατούν το προϊόν ομοιόμορφο και φυσικό. Αν παρατηρείς ότι το κονσίλερ μαζεύει αμέσως στις γραμμές, δοκίμασε να αφαιρέσεις απαλά την περίσσεια με ένα καθαρό σφουγγαράκι πριν το σετάρεις.

Σέταρε το κονσίλερ σωστά

Για να σταθεροποιήσεις το αποτέλεσμα τώρα, απόφυγε τις πολύ βαριές πούδρες, που ίσως τονίσουν την υφή της επιδερμίδας και προτίμησε μια λεπτόκοκκη διάφανη πούδρα. Eφάρμοσέ τη μόνο στα σημεία που χρειάζεται και θυμήσου ότι στόχος δεν είναι να «στεγνώσει» τελείως η περιοχή, αλλά να σταθεροποιηθεί διακριτικά το προϊόν.