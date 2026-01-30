Καμουφλάρουν τα σημάδια κούρασης, χωρίς να «κάθονται» στις γραμμές

Τα μάτια είναι το πρώτο σημείο του προσώπου που προδίδει την κούραση, αλλά και τον χρόνο. Οι λεπτές γραμμές και οι ρυτίδες γύρω από αυτήν την ευαίσθητη περιοχή κάνουν την επιλογή του σωστού κονσίλερ πιο απαιτητική από ποτέ. Γιατί μετά τα 50, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η κάλυψη, αλλά η φωτεινότητα, η λείανση και ένα αποτέλεσμα που δείχνει φυσικό, ξεκούραστο και φρέσκο. Τα καλύτερα κονσίλερ για μάτια με ρυτίδες δεν είναι ούτε βαριά ούτε «στεγνά». Αντίθετα, «αγκαλιάζουν» την επιδερμίδα, φωτίζουν, δεν κάθονται στις γραμμές και χαρίζουν ένα soft-focus αποτέλεσμα που βελτιώνει οπτικά την υφή της περιοχής. Ιδού 5 από εκείνα που πραγματικά αξίζει να δοκιμάσεις:

Τα καλύτερα κονσίλερ για μάτια με ρυτίδες

Creaseless Concealer, Tarte-Απόκτησέ το εδώ

Με τη δύναμη των ανθών του maracuja που είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, αυτό το κονσίλερ καλύπτει τέλεια τους μαύρους κύκλους χωρίς να «κάθεται» στις λεπτές γραμμές κάτω από τα μάτια, αφήνοντας την επιδερμίδα πιο σφριγηλή, λαμπερή και λεία.

Radiant Creamy Concealer, Nars-Απόκτησέ το εδώ

Ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος, το Radiant Creamy Concealer καλύπτει τους μαύρους κύκλους και τις λεπτές γραμμές, μειώνει την ερυθρότητα και τις ατέλειες, ενώ παράλληλα χαρίζει μια φυσική λάμψη για μια πιο «ξεκούραστη» και νεανική όψη.

Instant Eraser Age Rewind Concealer, Maybelline-Απόκτησέ το εδώ

Το Instant Eraser Age Rewind Concealer φωτίζει την περιοχή κάτω από τα μάτια, χαρίζει έναν ομοιόμορφο τόνο στην επιδερμίδα και παράλληλα να την περιποιείται με αντιγηραντικά συστατικά.

Peptide Lifting Concealer, Inglot-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το ανορθωτικό κονσίλερ ματιών με πεπτίδια βοηθά στην κάλυψη των ατελειών και στην εξομάλυνση του τόνου του δέρματος κάτω από τα μάτια. Η ελαφριά σύνθεσή του παρέχει μέτρια κάλυψη ενώ δίνει ένα φυσικό αποτέλεσμα λείανσης χωρίς να τονίζει τις ρυτίδες.

True Match Concealer, L’Oréal Paris-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένο με υαλουρονικό οξύ, το True Match Concealer καλύπτει τις ατέλειες και τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια, εξασφαλίζει 24ωρη ενυδάτωση και λάμψη στην επιδερμίδα, ενώ παράλληλα λειαίνει τις γραμμές.