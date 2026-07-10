Πώς να μένει αναλλοίωτο το μακιγιάζ σου στον καύσωνα

Τα tips των makeup artists που θα σε σώσουν

Οι υψηλές θερμοκρασίες, η υγρασία και η έντονη εφίδρωση είναι οι μεγαλύτεροι «εχθροί» ενός άψογου μακιγιάζ. Όσο προσεκτικά κι αν έχεις εφαρμόσει το foundation ή το concealer, ο καύσωνας μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να καταστρέψει το makeup look σου, προκαλώντας γυαλάδα κι αλλοιώνοντας τα προϊόντα. Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να υιοθετείς απαραίτητα ένα all natural look κάθε φορά που ο υδράργυρος χτυπά κόκκινο. Με μερικές έξυπνες κινήσεις και τη σωστή επιλογή προϊόντων, μπορείς να διατηρήσεις την επιδερμίδα σου φρέσκια και το μακιγιάζ σου σχεδόν ανέπαφο, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ιδού τα τρικς των makeup artists που πρέπει να γνωρίζεις:

Μακιγιάζ το καλοκαίρι: Πώς να διατηρηθεί αναλλοίωτο στον καύσωνα

Μην παραλείπεις το primer

Το μακιγιάζ σου θα πρέπει να ξεκινάει πάντα με ένα καλό primer, το οποίο θα λειτουργεί σαν βάση που λειαίνει την επιδερμίδα και βοηθά το μακιγιάζ να παραμένει σταθερό για περισσότερες ώρες. Αν έχεις λιπαρή επιδερμίδα, προτίμησε μια mattifying σύνθεση που ελέγχει τη λιπαρότητα χωρίς να αφυδατώνει το δέρμα.

Μην το παρακάνεις με την ποσότητα

Αντί να εφαρμόζεις μεγάλη ποσότητα foundation, προτίμησε λεπτές στρώσεις που «δένουν» καλύτερα με την επιδερμίδα. Τα skin tints, οι BB creams ή τα ανάλαφρα foundations αποτελούν τις πλέον ιδανικές επιλογές για τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες, καθώς προσφέρουν φυσικό αποτέλεσμα χωρίς να βαραίνουν το πρόσωπο.

Σταθεροποίησε με πούδρα μόνο όπου χρειάζεται

Η υπερβολική ποσότητα πούδρας μπορεί να κάνει το μακιγιάζ να δείχνει βαρύ και cakey. Εφάρμοσέ τη μόνο στα σημεία που εμφανίζουν περισσότερη λιπαρότητα, όπως η ζώνη Τ, ώστε να μειώσεις τη γυαλάδα χωρίς να χάσεις τη φυσική λάμψη της επιδερμίδας.

Επίλεξε αδιάβροχα προϊόντα

Η μάσκαρα, το eyeliner και τα προϊόντα φρυδιών σε αδιάβροχη σύνθεση είναι από τις καλύτερες επενδύσεις που μπορείς να κάνεις για το καλοκαίρι. Αντέχουν στην υγρασία, στον ιδρώτα αλλά και στις υψηλές θερμοκρασίες, μειώνοντας τον κίνδυνο να «τρέξει» το μακιγιάζ μέσα στη μέρα.

Ολοκλήρωσε το μακιγιάζ σου με ένα setting spray

Πριν φύγεις από το σπίτι, «κλείδωσε» το μακιγιάζ σου με ένα setting spray, το οποίο θα δημιουργήσει ένα ελαφρύ προστατευτικό φιλμ πάνω από το μακιγιάζ, βοηθώντας τα προϊόντα να παραμείνουν στη θέση τους για περισσότερες ώρες.

Έχε μαζί σου blotting papers

Αντί να προσθέτεις συνεχώς πούδρα μέσα στη μέρα, για να μειώσεις τη γυαλάδα, χρησιμοποίησε blotting papers. Αυτά τα ειδικά απορροφητικά χαρτάκια, απομακρύνουν τη λιπαρότητα χωρίς να αλλοιώνουν το μακιγιάζ και χαρίζουν αμέσως πιο φρέσκια όψη στην επιδερμίδα.

Προτίμησε προϊόντα σε κρεμώδη μορφή

Τα cream blushes και τα cream bronzers εφαρμόζονται εύκολα, χαρίζουν φυσικό αποτέλεσμα και «δένουν» καλύτερα με την επιδερμίδα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Για ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια, μπορείς να τα σταθεροποιήσεις με μια αντίστοιχη πούδρα στην ίδια απόχρωση.