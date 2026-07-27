Για ένα «your lashes but better» αποτέλεσμα

Ενώ οι τάσεις στην ομορφιά έρχονται και φεύγουν, η φυσική, ανεπιτήδευτη ομορφιά μένει πάντα επίκαιρη. Πάνω σε αυτήν την αλήθεια βασίστηκε και το clean girl aesthetic, το οποίο έκανε διάσημο η Hailey Bieber, μετατρέποντας τα sleek buns, τα natural looking nails και το φυσικό μακιγιάζ στην απόλυτη τάση. Κάπω έτσι η διάφανη μάσκαρα επέστρεψε δυναμικά στο νεσεσέρ μας, κάνοντάς μας να αφήσουμε για λίγο στην άκρη την κλασική μαύρη, αναζητώντας ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα.

Αν και δεν έχει χρώμα, καταφέρνει να τονίζει διακριτικά τις βλεφαρίδες, ενισχύοντας την καμπυλότητα και το μήκος τους, δημιουργώντας ένα ένα barely there look, που μπορεί να σταθεί από το πρωί στο γραφείο μέχρι μια απογευματινή εξόρμηση στην παραλία. Οι περισσότερες φόρμουλες μάλιστα περιέχουν περιποιητικά συστατικά που θρέφουν τις βλεφαρίδες, βοηθώντας τες να μεγαλώσουν δυνατές και υγιείς, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για να τιθασσεύουν τα φρύδια.

Ακολουθούν οι καλύτερες διάφανες μάσκαρα που αξίζουν μια θέση στην καθημερινή σου ρουτίνα μακιγιάζ:

Διάφανη μάσκαρα: 5 must-try επιλογές

Lash Curl Finisher, The Ordinary-Απόκτησέ την εδώ

Η διαφανής μάσκαρα Lash Curl Finisher καλύπτει κάθε βλεφαρίδα ξεχωριστά, δημιουργώντας ένα ελαφρύ αλλά ανθεκτικό φιλμ κι έτσι εξασφαλίζει μακράς διάρκειας σταθεροποίηση του καμπύλου σχήματος των βλεφαρίδων. Η σύνθεσή της περιέχει επίσης υψηλή ποσότητα σκουαλάνης, χάρη στο οποίο οι βλεφαρίδες διατηρούνται ενυδατωμένες και γεμάτες θρέψη.

One Clear Mascara, Mon Rêve-Απόκτησέ την εδώ

Με διάφανη σύνθεση με βάση το νερό, η One Clear Mascara ενυδατώνει και περιποιείται τις βλεφαρίδες σε βάθος. Το τρίχρωμο βουρτσάκι της αποτελείται από 3 ίνες με διαφορετική απαλότητα: η μαύρη περιοχή διαχωρίζει τις βλεφαρίδες, η λευκή απλώνει το προϊόν ομοιόμορφα και η ροζ χτενίζει μια-προς-μια τις βλεφαρίδες.

Lash and Brow Double Fix' Mascara, Clarins-Απόκτησέ την εδώ

Η Lash and Brow Double Fix' Mascara θρέφει και αποκαθιστά τις βλεφαρίδες, ενώ παράλληλα τις επιμηκύνει οπτικά και τους δίνει επιπλέον όγκο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα φρύδια για να τα σταθεροποιήσει.

Great Lash Clear Mascara, Maybelline-Απόκτησέ την εδώ

Με φανατικό κοινό από το 1971, η Great Lash Clear Mascara μπορεί να χρησιμοιηθεί τόσο στις βλεφαρίδες για ένα φυσικά τονισμένο βλέμμα, όσο και στα φρύδια για να τα τιθασσεύσει.

MegaClear Mascara, Wet n Wild-Απόκτησέ την εδώ

Η διαφανής μάσκαρα Wet n Wild εμπλουτισμένη με πρωτεΐνη σόγιας και βιταμίνη E προστατεύει τις βλεφαρίδες, τις θρέφει από τις ρίζες έως τις άκρες και παράλληλα τις φροντίζει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να τιθασσεύσεις τα φρύδια σου.

