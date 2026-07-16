Το απόλυτο must-have του καλοκαιριού

Η ζέστη, η υγρασία, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι βουτιές στη θάλασσα μπορούν να δοκιμάσουν την αντοχή ακόμη και του πιο προσεγμένου beauty look. Γι΄αυτό ακριβώς και δεν νοείται καλοκαιρινό νεσεσέρ χωρίς αδιάβροχη μάσκαρα.

Μπορεί παλαιότερα να έπρεπε να επενδύσεις αρκετά χρήματα για να βρεις μια σύνθεση που όντως να αντιστέκεται στις προκλήσεις του καλοκαιριού, ωστόσο τα τελευταία χρόνια, οι οικονομικές αδιάβροχες μάσκαρα έχουν εξελιχθεί σημαντικά, προσφέροντας εντυπωσιακή διάρκεια και αποτέλεσμα που δεν υστερεί από πιο lux επιλογές. Πλέον υπάρχουν πολλές φόρμουλες που χαρίζουν μήκος, καμπύλη, πυκνότητα ή φυσικό διαχωρισμό, ενώ παράλληλα παραμένουν σταθερές για πολλές ώρες και σε κάθε συνθήκη.

Για ένα πραγματικά show stopping αποτέλεσμα, ξεκίνα εφαρμόζοντας τη μάσκαρα από τη ρίζα προς τις άκρες με κινήσεις ζιγκ-ζαγκ, ώστε να καλυφθεί κάθε βλεφαρίδα. Απόφυγε τις πολλές στρώσεις, καθώς οι waterproof φόρμουλες στεγνώνουν πιο γρήγορα και μπορεί να δημιουργήσουν κόμπους. Τώρα όταν έρθει η ώρα να την αφαιρέσεις, θα πρέπει να στραφείς σε ένα καλό προϊόν ντεμακιγιάζ ματιών ειδικό για αδιάβροχες συνθέσεις, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρηθούν οι βλεφαρίδες σου.

Ιδού μερικές από τις καλύτερες οικονομικές αδιάβροχες μάσκαρα που αξίζει να δοκιμάσεις, για βλέμμα που παραμένει εντυπωσιακό από το πρωί μέχρι το βράδυ, ακόμη και στις πιο απαιτητικές καλοκαιρινές συνθήκες:

Αδιάβροχη μάσκαρα: 5 top οικονομικές επιλογές

Size Up Waterproof, Sephora Collection

Με την αδιάβροχη, μακράς διαρκείας και vegan φόρμουλα, η Size Up Waterproof χαρίζει βλεφαρίδες XXL που ξεδιπλώνονται, μακραίνουν και καμπυλώνουν στη στιγμή. Το άλλο πλεονέκτημα της Size Up Waterproof; Το βουρτσάκι σε σχήμα κλεψύδρας, το οποίο έχει κοντές ίνες στο κέντρο για να γεμίζουν τις βλεφαρίδες και να τους δίνουν έντονο μαύρο όγκο, και μακριές ίνες στα άκρα για να τις ξεδιπλώνουν.

Lash Princess Waterproof, Essence Cosmetics

Αυτή η viral αδιάβροχη μάσκαρα χαρίζει εφέ ψεύτικων βλεφαρίδων, ενώ διατηρείται άψογη ακόμη και μετά από αθλητικές δραστηριότητες, βουτιές στην πισίνα ή συγκινητικές ταινίες.

Glam & Doll False Lashes Mascara Waterproof, Catrice

Με έντονη μαύρη και αδιάβροχη υφή, αυτή η μάσκαρα εξασφαλίζει πλούσιο όγκο, ενώ δημιουργεί εφέ ψεύτικων βλεφαρίων χάρη στο καμπυλωτό πινέλο ελαστομερούς.

Paradise Big Deal Mascara Waterproof, L'Oréal Paris

Αυτή η καινοτόμα αδιάβροχη μάσκαρα προσφέρει απεριόριστο όγκο που χτίζεται, χωρίς να δημιουργεί κόμπους ή να βαραίνει τις βλεφαρίδες. Το μυστικό βρίσκεται στην απαλή, σύνθεση που δεν κάνει σβόλους και στο μοναδικό ελικοειδές κωνικό βουρτσάκι με μακριές τρίχες, το οποίο καλύπτει ομοιόμορφα, διαχωρίζει και τονίζει τις βλεφαρίδες με κάθε πέρασμα.

Lash Sensational Sky High Waterproof Mascara, Maybelline

Με flex βουρτσάκι «πύργο», αυτή η μάσακρα φτάνει σε κάθε βλεφαρίδα και προσφέρει όγκο και μήκος από τη ρίζα έως τις άκρες.

